La colazione è il pasto più importante della giornata. Assumere il giusto nutrimento già dalle prime ore del mattino è infatti fondamentale per garantire l’apporto di energie necessario per affrontare le sfide quotidiane.

Tuttavia, per fretta o per pigrizia, non sempre ricordiamo quanto sia importante alimentarsi in modo corretto già dalle prime ore del giorno.

Eppure assumere la giusta quantità di fibre, vitamine, minerali e antiossidanti aiuta il fisico a funzionare meglio e ad essere più attivo. Ulteriore vantaggio è quello di percepire un minor senso di appetito evitando di ritrovarci a metà mattina affamati per poi saziarci con snack dolci e salati.

Ma i vantaggi della colazione non finiscono certo qui.

Tante vitamine e antiossidanti in questa bevanda da bere a colazione che migliorerebbe i livelli di colesterolo e digestione

Oltre a quanto appena detto, la colazione favorirebbe anche il metabolismo garantendo un buon funzionamento dell’intestino e il consumo di calorie. Insomma, contrariamente a quanto molti pensano, mangiare al mattino potrebbe aiutare addirittura a dimagrire. Infine, la colazione evita di percepire continui attacchi di stanchezza e spossatezza. Tuttavia attenzione a non sottovalutare questi segnali.

Ma cosa dovremmo mangiare al mattino per garantirci il giusto apporto di nutrienti?

Fonte di benessere

La bevanda che descriveremo in seguito nasconde in sé tante vitamine e antiossidanti oltre ad un buon apporto di fibre utili alla digestione.

Stiamo parlando di un comune “smoothie” bevanda che sta spopolando ormai da anni tra i più attenti all’alimentazione. Ma vediamo come prepararlo.

La bevanda che prepareremo è composta da latte di mandorle, yogurt, banane e curcuma.

Questi sono tutti alimenti che non solo aiuterebbero la digestione, ma anche a tenere sotto controllo il profilo lipidico e di colesterolo. Inoltre, grazie a questa bevanda è possibile assumere antiossidanti, come la curcumina, utile a ridurre gas intestinali. Mentre le vitamine e minerali reperibili in questo smoothie sono ferro e calcio per ossa e denti, ma anche potassio e vitamina K per il cuore.

Per realizzare un ottimo smoothie non dovremo fare altro che inserire in un frullatore una banana, del latte di mandorle, yogurt magro ed un pizzico di curcuma. Per ottenere una consistenza migliore e una maggiore freschezza, possiamo congelare la banana prima di frullarla. Inoltre potremmo arricchire la bevanda con dei semi utili alla digestione.

Accompagniamo il nostro smoothie con dei biscotti integrali o una fetta biscottata con confettura senza zucchero per una sana e rapida colazione.

Lettura consigliata

Fegato in sofferenza ed eccessi di colesterolo e trigliceridi potrebbero nascondersi dietro questa spia poco nota