Potremmo ripulire l’intestino regolando il colesterolo semplicemente con questi semi ricchi di fibre e antiossidanti

Una buona regolarità e funzionalità dell’intestino sono il primo passo per un corpo in salute. Ecco perché sarebbe importante eseguire la giusta quantità di attività fisica per stimolare la peristalsi, ossia mobilità intestinale, e seguire la giusta dieta. Potrebbe capitare che a fronte di un’alimentazione troppo ricca di grassi, carni rosse, formaggi, i ritmi biologici comincino ad intopparsi.

Inibendo i ritmi intestinali, a lungo andare, le conseguenze potrebbero risultare fastidiose, se non rischiose, dai gonfiori addominali fino al potenziale aumento di colesterolo nel sangue.

Tuttavia potremmo ripulire l’intestino regolando il colesterolo attraverso i semi di lino, un piccolo alimento che potrebbe riservare grandi vantaggi. Di seguito vedremo come assumerli e i possibili benefici.

Fibre e antiossidanti

I semi di lino sono reperibili sul mercato tutto l’anno e vanterebbero discreti vantaggi per l’organismo grazie alle loro caratteristiche. In primis le fibre favorirebbero la mobilità intestinale e la conseguente evacuazione aiutando a ripulire l’intestino. Gli effetti sul colesterolo, invece, sarebbero dettati dall’abbondanza di acidi grassi omega 3. Ma non finisce qui, perché nei semi di lino sarebbero presenti anche preziosi antiossidanti come lignani e vitamina E.

Ultimi ma non meno importanti, poi, sono i minerali presenti nei semi, come potassio, manganese, selenio, ferro e calcio che aiuterebbero la salute di cuore, cervello e ossa.

Ma quali sono i modi per poter assumere i semi di lino?

Per favorire una migliore assimilazione dei principi attivi contenuti al loro interno sarebbe consigliabile assumere i semi tritati, in farina o in olio. Il modo più pratico è quello di macinare i semi di lino con un mortaio o un batticarne e usarli per condire i nostri piatti. È inoltre possibile ricavarne dei fermentati come il kefir, che potrebbero aiutare contro la stitichezza.

Altra soluzione ingegnosa per assumere semi di lino è la crema Budwig, una colazione semplice, veloce e sana. Questa è una preparazione a base di semi oleosi, tra cui quelli di lino.

Per realizzarla dovremo macinare in un mixer 2 cucchiai di semi di lino, 2 cucchiai di semi di zucca, mandorle, nocciole, cereali integrali. Quando i semi sono tritati aggiungeremo dello yogurt greco, del succo di limone ed una banana. Una colazione sana e facile che potrebbe aiutare l’organismo già dal primo mattino.

Alimentazione responsabile

Anche i semi di lino, come tutti gli alimenti, potrebbero nascondere delle controindicazioni. Per cui per stabilire quale sia la quantità opportuna sarebbe consigliabile consultare un medico.

