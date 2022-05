Sembra proprio che il 2022 sia l’anno favorevole per i giovani e per l’imprenditoria femminile grazie alle tantissime iniziative volte ad incentivare l’occupazione femminile. Si pensi ad esempio all’esonero contributivo previsto per le aziende che assumono donne svantaggiate nel biennio 2021/2022. Nonché al Decreto del 16 marzo che ha stanziato 150 milioni di euro per sostenere giovani e donne di tutte le età che intendono avviare nuove attività.

A sostegno dell’imprenditoria femminile il Ministero dello Sviluppo Economico ha rifinanziato 200 milioni di euro le misure agevolative Imprese On e Smart&Start. Ha destinato per ciascuna linea 100 milioni di euro. Si tratta di incentivi a supporto della creazione di piccole e medie imprese e autoimprenditoria, nonché di startup e PMI innovative. Mancano pertanto poche ore per l’avvio delle domande. A dare la lieta notizia è un comunicato stampa proprio del Ministero che dà l’avvio alle domande per la data del 19 maggio 2022.

Potranno pertanto presentare le domande d’accesso alle agevolazioni previste nell’ambito del PNRR le imprese femminili o le persone fisiche che intendono costituirla. Si tratta di una grande opportunità sia per le donne che hanno già un’impresa sia per coloro che desiderano aprire la propria attività. Inoltre potranno finanziarsi anche i progetti già presentati dal 1°febbraio 2020 purché rispettino i requisiti indicati dal PNRR.

Dal 19 maggio arrivano soldi per le donne che presentano questa nuova domanda anche sotto forma di società

Il bando Imprese On è volto a sostenere, sull’intero territorio nazionale la creazione e lo sviluppo di micro-piccole imprese a prevalente o totale partecipazione femminile. Le agevolazioni sono costituite da un finanziamento agevolato, a tasso zero per un massimo di 10 anni e da un contributo a fondo perduto. Quest’ultimo non potrà essere superiore al 90% della spesa ammissibile. Per le imprese costituite da non più di 36 mesi il contributo è riconosciuto in misura pari al 20% delle spese per macchinari, impianti, brevetti. Per quelle costituite da non più di 60 mesi, il contributo è pari al 15% delle suddette spese. Inoltre per un maggiore sostegno alle imprese di nuova costituzione la misura prevede anche servizi di tutoraggio.

Il bando per le imprese Smart&Start promuove le startup innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese con i requisiti richiesti dal D.L.n.179/2012. Le startup devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere considerate di piccola dimensione. Possono presentare la domanda anche coloro che intendono costituirla, purché la costituzione avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione d’ammissione all’agevolazione. L’agevolazione è rivolta anche alle imprese straniere che istituiscano una sede operativa sul territorio italiano. Anche in tale caso è necessario che la compagine sociale sia formata per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione da donne. Non resta che presentare la domanda perché dal 19 maggio arrivano soldi per le donne che investono su sé stesse e sui loro sogni.

Approfondimento

Soldi in arrivo a giovani e donne di qualunque età che compileranno questa domanda di fondo perduto in tempo utile