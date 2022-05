La bella stagione è l’occasione migliore per indossare abiti e gonne che lasciano scoperte le gambe. D’altronde, basta puntare sul modello giusto per valorizzare il proprio fisico ed esaltare la propria bellezza naturale.

L’abito non pone problemi di abbinamento, essendo un capo unico proprio come la jumpsuit in denim, che sta tornando di moda direttamente dagli anni ’90. Modelli come l’abito a uovo, il tubino, il trapezio o quello a portafoglio sono fra i più amati dalle donne per il loro potere snellente.

Tuttavia, un altro modello guadagna un numero sempre maggiore di sostenitrici. Ecco quali sono le donne a cui sta bene e che farebbero bene a indossarlo per valorizzare la propria forma di fisico.

Un taglio dritto e una vestibilità incredibilmente comoda

Molti lo conoscono come abito a sacchetto o vestito a sacco, ma anche come abito dritto. Si tratta del gemello dell’abito a trapezio ma, appunto, dalla forma più uniforme e rettangolare. L’abito a sacchetto è protagonista delle collezioni primavera estate 2022 di moltissimi Brand. Ma cosa lo rende esattamente così speciale?

Si tratta di un tessuto senza particolari forme, lungo circa fino alle ginocchia o poco di meno. Tendenzialmente, è preferibile non acquistarlo di una lunghezza eccessiva per non accorciare la figura. Non si tratta di modelli svolazzati o svasati all’estremità finale, ma di un taglio dritto e regolare con cui nascondere pancia e fianchi.

I tessuti da preferire sono seta e poliestere e, per renderlo più romantico, basta scegliere un modello con balze o volant.

Tante indossano quest’abito perché nasconde la pancia e snellisce ma non è il tubino né il vestito a trapezio

Tendenzialmente, questo genere di abiti dona particolarmente alle donne senza particolari forme accentuate. Tuttavia, il trucco per indossarlo anche con una taglia più comoda è di sceglierlo nel modello oversize. Il segreto è non permettergli di poggiarsi su fianchi e cosce per non segnarli.

Le donne longilinee e senza troppe forme possono indossarlo per valorizzare le proporzioni del corpo. Davvero in tante, però, indossano quest’abito, perché nasconde la pancia più rotonda.

Oggi è possibile acquistarlo in tantissime varianti diverse. Alcuni modelli hanno una maxi collana charme che attraversa verticalmente il centro del fisico, altri hanno bottoni color oro sulle tasche.

Per le occasioni più importanti sarà bene scegliere un modello con spalle scoperte o con scollatura profonda. In alternativa, si potrà optare per una catena pendente che segna la vita. Si tratta di modelli meravigliosi con i sandali di moda in questa stagione.

