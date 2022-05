Le nuove collezioni d’abbigliamento della primavera riservano già grandissime sorprese e rispolverano il ricordo di capi che sembravano dimenticati. Accanto a gonne lunghe e corte, pantaloni, vestiti e blazer, esistono un’infinità di novità interessanti. Le colorazioni di questi capi spaziano da tinte delicate e tenui a fantasie più decise e all’avanguardia.

C’è, poi, l’immancabile denim, ovvero il jeans, un tessuto dalla bellezza senza tempo e perfetto da indossare in qualsiasi occasione.

Cosa indossare per vestire bene tutti i giorni e slanciare il fisico

Molte donne conoscono la difficoltà di dover abbinare la parte superiore dell’outfit con quella inferiore. Magari possediamo una bella camicia o una giacca elegante, ma non il pantalone o la gonna giusta per completare l’outfit. Tranne quando si tratta di un coordinato di maglia e pantalone o di camicia e gonna, gli abbinamenti sono una bella prova in fatto di moda.

A risolvere questo problema interviene un capo che molti potrebbero scambiare con la classica salopette. In realtà, non si tratta di questo capo che molte ragazze indossano slacciato con una camicia.

A tornare estremamente di tendenza, infatti, è la tuta in denim, ovvero la jumpsuit di jeans, un capo unico che risolve definitivamente il problema degli abbinamenti.

Perché ritorna di moda quest’eccezionale capo di jeans degli anni ’90 da indossare per snellire la figura in outfit pazzeschi

Si tratta di un pezzo unico, normalmente a mezza manica e con la gamba del pantalone lungo, ma piuttosto aderente. La tuta di jeans è un capo iconico degli anni ’90 che veste perfettamente il fisico, regalando silhouette da urlo.

Essa è perfetta in abbinamento a sandali color marrone, sia alti che bassi. Ma va benissimo indossarla anche in versione elegante con i tacchi o casual con le sneakers. Basta solo abbinare la scarpa giusta perché, anche se molte donne non lo sanno, esiste anche la sneaker giusta per ogni tipologia di fisico.

Perché indossarla per questa primavera

Ma per quale motivo ritorna di moda quest’eccezionale capo di jeans protagonista degli anni Novanta? Perché la jumpsuit veste il fisico come una seconda pelle.

I Brand che la propongono nelle loro collezioni sono tantissime. Su Zalando è possibile acquistarla, ad esempio, al prezzo di 40 euro in colorazione dark blue. Esistono, poi. tante altre alternative interessanti, come le proposte del Brand Mango o le alternative con bottoni di BonPrix.

