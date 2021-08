Quest’ultimo mese di estate è l’occasione giusta per osare nell’abbigliamento e per mettere in evidenza i propri punti di forza. Un dettaglio d’indiscussa eleganza in un vestito è senza ombra di dubbio la scollatura sulla schiena. Questa permette di apparire femminili senza cadere nell’eccesso e mantenendo sempre una certa sobrietà. Per questo motivo le Esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa vogliono spiegare alle proprie Lettrici quali sono i modelli su cui puntare.

I possibili modelli di scollatura sulla schiena, infatti, sono davvero tantissimi e differiscono per forma e ampiezza. È chiaro, quindi, che il segreto di femminilità ed eleganza è questo fantastico abito straordinariamente appariscente detto “backless”.

Ecco, quindi, tanti modi diversi per sfoggiare questo must have della stagione estiva, magari con una bella schiena abbronzata.

Quale modello di abito backless scegliere e come abbinarlo per non sbagliare

Dovrebbe scegliere l’abito backless la donna che non ha paura di osare, ma che desidera puntare tutto sul fascino dell’eleganza. Il tocco misterioso di un vestito completamente coperto sul davanti e scoperto nei punti giusti sulla schiena è un dettaglio che difficilmente passa inosservato.

I modelli di scollatura sono tantissimi e tutti sapientemente abbinati a dettagli e tessuti particolari. Un vestito in pizzo San Gallo o con qualche merletto è ancora più bello se nasconde questo dettaglio sulla schiena. In questo caso, il romanticismo della parte davanti consente di osare sul retro.

Suggeriamo, in alternativa, di puntare su scollature evidenziate da glitter e paillettes, principalmente per la sera e per serate danzanti o aperitivi sulla spiaggia. In questo caso basterà portare un sandalo basso gioiello, senza eccedere con un tacco troppo alto.

Il segreto di femminilità ed eleganza è questo fantastico abito straordinariamente appariscente

La schiena non deve essere necessariamente tutta scoperta, perché è possibile usare anche vestiti con il retro forato o coperto da tessuti più leggeri. Alcuni modelli vantano anche disegni di pizzo e merletti, che rendono il look molto più provenzale.

Chiaramente, in questi casi è consigliabile acconciare i capelli in un raccolto morbido ed elegante. Quindi, ecco cinque modi di portare i capelli raccolti con fantasia. Questo non solo costituirà un rimedio furbo contro il caldo estivo, ma consentirà a tutti di ammirare il tocco originalissimo dell’abito.

Per quanto riguarda, invece, la lunghezza, è possibile trovare l’abito backless in tantissimi modi diversi. Il nostro consiglio è di puntare su abiti midi, che lasciano scoperta la caviglia e la scarpa e che sono più pratici. Meglio lasciare i maxi dress per la sera e per le passeggiate sul lungomare o in città.