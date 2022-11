Talmente bella e cremosa da far impazzire tutti, la crostata del momento è quella facile della nonna

Se l’intento è quello di stupire gli ospiti senza troppa fatica e portare in tavola un dolce scenografico ma semplice nella sua realizzazione, allora la crostata speciale della nonna è perfetta. Una ricetta che prevede un ripieno cremoso, adagiato sopra una base friabile di frolla. Una torta talmente bella e cremosa da sembrare un dessert di alta pasticceria. Dopo il successo della ricetta di inizio stagione della crostata morbida con un solo uovo, ad arricchire l’autunno arriva anche un agrume molto amato: l’arancia. Difatti, farà richiedere il bis la crostata all’arancia che prepareremo oggi. Un dolce con pasta frolla, crema e fettina d’arancia allo sciroppo come decorazione. Di seguito, tutto l’occorrente per circa 6-8 porzioni.

Ingredienti per la base

un panetto di pasta frolla (va bene il panetto già pronto che si trova in qualunque supermercato. Per farla in casa, invece, suggeriamo la ricetta veloce e leggera della nonna).

Per la crema

1 arancia (possibilmente non trattata);

150 g di zucchero semolato;

1 cucchiaio di amido di mais;

2 uova;

60 g di burro;

30 g di mandorle a lamelle (facoltativo);

zucchero a velo.

Per le arance con sciroppo

2 arance (possibilmente biologiche);

200 g di acqua;

100 g di succo di arancia filtrato;

120 g di zucchero semolato.

Una prelibatezza talmente bella e cremosa da far impazzire tutti

Per realizzare la crostata all’arancia con pasta frolla in poche mosse, bisogna preparare la pasta frolla e lasciarla riposare in frigo. Poi, lavare bene le 2 arance e tagliarle a fettine sottili. Serviranno per la decorazione, quindi tenerle da parte. Successivamente, bisognerà preparare le arance con lo sciroppo. In un pentolino, mescolare l’acqua con il succo dell’arancia. Poi, aggiungere lo zucchero semolato. Portare a ebollizione e poi unire le fette di arancia, messe da parte prima. Mescolare delicatamente per qualche minuto e poi, spegnere il fuoco e lasciare raffreddare.

Stendere con il mattarello e sopra un piano di lavoro leggermente infarinato la pasta frolla. Foderare uno stampo per crostata. Bucherellare il fondo con una forchetta. Ricoprire con un foglio di carta da forno e cospargere con dei legumi secchi. Far cuocere in forno già caldo per 15 minuti alla temperatura di 180°C. Poi, sfornare e far raffreddare. Intanto preparare la crema.

Come realizzare la crema in 5 minuti

In un pentolino, versare il succo dell’arancia e la sua scorza. Fatta a pezzetti abbastanza grandi. Unire poi lo zucchero, l’amido di mais e poi anche le uova (precedentemente sbattute). Mescolare e mettere sul fuoco. Far cuocere per 5 minuti. Quando il composto risulta leggermente addensato, aggiungere anche il burro, fatto a pezzetti. A questo punto, eliminare le scorze d’arancia e continuare a far addensare la crema per qualche secondo. Poi, spegnere e lasciare raffreddare.

A questo punto, prendere la crema e versarla sulla base di pasta frolla. Poi, prendere le fettine di arancia dallo sciroppo, sgocciolarle e adagiarle sulla crostata. Infine, decorare con una manciata di mandorle a lamelle e cuocere in forno per altri 5 minuti. Appena le mandorle si saranno dorate, spegnere il forno. Lasciar raffreddare e la creazione è completata. Per un risultato ancora più goloso, si consiglia una spolverata di zucchero a velo.