È un folle chi butta o riscalda il riso avanzato perché può essere sfruttato per altre sfiziosità

Il riso potrebbe essere sicuramente considerato il cereale più consumato dagli esseri umani, fin dai tempi più antichi. Infatti, esso, oltre ad essere alla base della cucina asiatica, è presente in tutte le tradizioni gastronomiche del Mondo. Nel nostro Paese, ad esempio, sono molto diffusi i risotti, come quello al radicchio, allo zafferano e così via. Per non parlare degli arancini, tipici della Sicilia, o dell’insalata di riso, piatto iconico dell’estate.

Il riso, inoltre, è anche un piatto che, se dovesse avanzare, si potrebbe conservare in frigorifero per essere riutilizzato il giorno dopo. Oggi, vedremo una ricetta innovativa e veloce, che possiamo facilmente riproporre, nel caso in cui ci dovesse capitare. Per farla avremo bisogno di:

400 g di riso avanzato;

350 g di gamberetti;

200 ml di olio di semi di girasole;

un uovo;

un avocado

aceto di vino bianco;

olio EVO;

pangrattato;

aglio;

sale;

ketchup;

erba cipollina;

salsa di soia.

Come fare la maionese in casa in 1 minuto senza farla impazzire

Anziché recarsi al supermercato ed acquistare la maionese, quest’ultima si può facilmente realizzare anche in casa. Per farla risultare bella morbida e vellutata, però, bisogna essere precisi nell’esecuzione dei passaggi. Innanzitutto, rompiamo un uovo all’interno di un bicchiere da frullatore, facendo attenzione a non sfaldare troppo il tuorlo. Dopo di che, versiamo tutto l’olio di semi, un cucchiaino di aceto bianco ed un pizzico di sale. A questo punto, prendiamo il frullatore ad immersione ed iniziamo a lavorare il composto, facendo attenzione a inglobare tutto il tuorlo nelle lamette del frullatore. In questo modo la maionese inizierà a montarsi, senza impazzire.

È un folle chi butta o riscalda il riso avanzato senza utilizzarlo per questi deliziosi bocconcini

Una volta realizzata la maionese, possiamo passare subito alla ricetta vera e propria. Per prima cosa, foderiamo una piccola pirofila con della pellicola trasparente e versiamoci, al suo interno, il riso avanzato. Compattiamolo per bene, livellandone la superficie, copriamo con la pellicola e riponiamo la pirofila in freezer per circa 45 minuti. Trascorso il tempo necessario, tagliamo questa “lastra” di riso in 8 quadrotti e friggiamoli in olio di semi, prima da un lato e poi dall’altro, in maniera tale che risultino croccanti.

Terminata questa fase, versiamo nella padella un filo di olio EVO e, aggiungendo uno spicchio d’aglio, rosoliamo per qualche istante i nostri gamberetti. Fatto ciò, trasferiamoli su un tagliere e, con un coltello, riduciamoli a pezzetti. A questo punto, aggiungiamo questi ultimi in una ciotola ed incorporiamo 2 cucchiai di maionese fatta in casa, uno di ketchup, uno di pangrattato, erba cipollina e un cucchiaino di salsa di soia. Ora non ci resterà che mescolare il tutto, fino a formare un composto omogeneo da suddividere e distribuire su ogni quadrotto di riso. Quindi, ecco perché è un folle chi butta o riscalda il riso avanzato. Per aggiungere ancora un altro tocco esotico a questi fantastici bocconcini, tra il riso ed il composto di gamberetti potremmo aggiungere anche una fetta sottile di avocado.