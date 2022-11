Terribili i capelli secchi per colpa di méches o colpi di sole, meglio curarli con 3 prodotti adatti

Molti di noi hanno spesso voglia di dare un tocco di novità al proprio look. Per farlo, ci si concentra soprattutto sui capelli, elemento importantissimo nell’estetica di ogni persona.

Si dice, infatti, che quando una donna cambia colore o taglio ai suoi capelli, modificherà anche altro nella sua vita. Forse questa citazione è un po’ estrema, ma è certamente bello rinnovarsi di tanto in tanto.

Per questo, molte persone decidono di chiedere al parrucchiere mèches o colpi di sole. Capita soprattutto in estate, quando tutto è più solare e luminoso.

Il problema è che, dopo le vacanze estive, i nostri capelli colorati potrebbero essere diventati secchi come paglia. Gli effetti del sole e dell’acqua salata del mare, infatti, permarranno anche a distanza di mesi, in autunno o inverno.

Bisogna ammettere che i capelli secchi siano davvero brutti da vedere. Oltretutto si spezzeranno non appena cercheremo di pettinarli.

Un altro problema, poi, sono le ciocche colorate che da bionde diventano gialle. Lavando i capelli, infatti, il colore iniziale perderà i suoi pigmenti, regalando questa tonalità di biondo davvero tremenda.

Per riparare la nostra chioma dai danni subiti, dovremmo sfruttare il potere di alcuni prodotti utilissimi. Innanzitutto, dovremo usare una piastra rispettosa del capello, e che faccia durare la piega senza bisogno di usarla troppo.

Inoltre ci saranno ulteriori prodotti da usare in modo costante. Solo così otterremo un vero e proprio trattamento di bellezza per i nostri capelli, che torneranno ad essere davvero sani.

Terribili i capelli secchi per decolorazioni o tinte, ma ecco come possiamo curarli e nutrirli

I capelli colorati hanno bisogno di molte attenzioni per rimanere belli nel tempo. Si parla tanto di quale sia il colore più sensuale della stagione, o dei tagli più in voga, ma non della parte più importante.

Stiamo ovviamente parlando della cura dei capelli fai da te, ovvero quel tempo che dedichiamo ai nostri capelli quando siamo a casa. Per prendercene cura, infatti, dovremo prima di tutto utilizzare una maschera ripigmentante, per ravvivare il colore della nostra tinta.

Questo prodotto, infatti, ci aiuterebbe a ravvivare il bel colore dei nostri capelli più chiari, allontanando il rischio delle ciocche gialle.

Generalmente bisognerebbe utilizzare questo tipo di maschere ogni settimana. Detto questo, si consiglia di leggere bene l’etichetta del prodotto utilizzato e attenersi alle indicazioni riportate.

Un altro prodotto fondamentale

Il tonalizzante è un ulteriore prodotto utilissimo per ridare lucentezza e vitalità a capelli colorati e spenti. La sua funzione è, fondamentalmente, quella di diffondere il colore uniformemente sui capelli schiariti o decolorati. Inoltre ci aiuterà anche a mitigare qualche riflesso di colore che non gradiamo più.

Per capire quanto sia importante questo prodotto, basta pensare al fatto che sarebbe utile anche per i capelli bianchi o grigi. Si può applicare dal parrucchiere ma anche comodamente a casa, e il suo effetto può durare anche fino a 8 settimane.

Occhio a scegliere lo shampoo giusto

Infine non dimentichiamoci del prodotto più utilizzato, ovvero lo shampoo. Il più utile in caso di questi casi sarà lo shampoo per capelli colorati. Questo tipo di shampoo, infatti, è costituito con una formula specifica, in grado di idratare e nutrire i capelli trattati. Sono terribili i capelli secchi per le schiariture, ma solo se non useremo questi prodotti davvero rigeneranti per la nostra chioma.