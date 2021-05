Una pasta frolla al cucchiaio così semplice che tutti possono prepararla con successo e in breve tempo. Una ricetta che si presenta decisamente più leggera grazie all’assenza del burro ma non per questo meno morbida.

Nella rubrica dedicata al cibo, ProiezionidiBorsa ha mostrato centinaia di ricette, trucchi e segreti della frolla.

A tal proposito, si consiglia anche “Ecco il segreto per realizzare una pasta frolla speciale, semplice e veloce”, disponibile cliccando qui.

Oppure, “Li conoscono in pochi, eppure questi trucchetti facili e veloci renderanno la pasta frolla un capolavoro da mangiare ma anche da guardare”. Articolo disponibile cliccando su questo link.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, non si era mai vista una pasta frolla così leggera e veloce, talmente buona da sentirsi grandi chef in meno di 10 minuti, da provare!

Di seguito, tutti l’occorrente.

Ingredienti

a) 2 uova;

b) 18 cucchiai di farina tipo 00;

c) 2 cucchiai fecola di patate;

d) 10 cucchiai di zucchero semolato;

e) 8 cucchiai di olio di semi di girasole;

f) 2 cucchiai (non troppo pieni) di lievito per torte;

g) buccia grattugiata di 1 limone e 1 pizzico di sale.

Procedimento

Questa versione della pasta frolla appare ancora più semplice grazie all’unità di misura utilizzata: il cucchiaio.

In una ciotola, lavorare le uova con lo zucchero. Mescolare con cura ed aggiungere anche la buccia di limone grattugiata. Si consigliano le fruste elettriche ma va bene anche un po’ di olio di gomito per evitare grumi. Versare l’olio a filo, poi setacciare la farina e unire al composto. Stesso procedimento va fatto anche per la fecola e il lievito. Tutti gli ingredienti secchi vanno aggiunti poco alla volta, mentre si mescola con pazienza.

Una volta ottenuto un composto liscio e omogeneo, lavorare l’impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato. Stendere con l’aiuto di un mattarello e creare uno strato dello spessore di circa mezzi centimetro. A questo punto, da questa base si possono ricavare dei biscotti, oppure si può farcire con una crema spalmabile, infornare e gustare in compagnia. Dunque, abbiamo svelato perché non era stata mai vista una pasta frolla così leggera e veloce, talmente buona da sentirsi grandi chef in meno di 10 minuti, da provare!