Le feste natalizie significano principalmente due cose: regali e cenoni infiniti ricchissimi di calorie, colesterolo e trigliceridi. Quando ci mettiamo a tavola nei giorni di Natale, di Capodanno e dell’Epifania non si può stare a controllare quanto mangiare. Anche se comunque mangiare con moderazione è sempre consigliato anche nei cenoni e nei pranzi natalizi. Moderazione che aiuterà ad evitare l’aumento eccessivo dei livelli di colesterolo e trigliceridi e picchi glicemici. Ecco allora, come tagliare 400 calorie dopo Natale, fare scomparire subito la pancetta e controllare colesterolo e glicemia.

Tra Natale e l’Epifania le abbuffate possono essere numerose e il rischio è che il peso cresca, il girovita aumenti, la pancetta lieviti. Se non ci vogliamo limitare nei cenoni meglio controllarsi nei pasti di tutti i giorni, riducendo le calorie ingerite e recuperando gli eccessi precedenti. Con dei semplici trucchetti che ingannano il cervello e la nostra pancia possiamo raggiungere rapidamente un grado di sazietà con un limitato apporto di calorie.

Molti pensano che si possa dimagrire solo a tavola, ovvero controllando qualità e quantità di cibo. Questo è verissimo ma sarebbe un errore pensare che questo sia sufficiente. La riduzione delle calorie e quindi del peso passa soprattutto attraverso abitudini adottate lontano dalla tavola. Per esempio molti si limitano nelle quantità a pranzo e cena ma durante la giornata mangiano molti snack. Magari fanno anche un aperitivo prima tornare a casa. Queste persone difficilmente perderanno peso.

La prima mossa da fare per perdere peso è quella di eliminare gli snack ipercalorici. Quindi niente patatine, pop corn, barrette ipercaloriche, ecc. Se abbiamo fame mangiamo un frutto.

Altra abitudine che fa lievitare le calorie è la brioche al mattino al bar. Probabilmente molti smetteranno di mangiarla scoprendo che questa è una bomba calorica e quanto fa ingrassare. Meglio eliminare la brioche e fare una sana colazione a casa.

A pranzo limitiamo le uscite al ristorante, al bar sotto l’ufficio o alla mensa e portiamoci del cibo da casa. Non solo farà bene al nostro portafoglio ma aiuterà anche la nostra linea. Alla sera prima di rientrare a casa evitiamo di fermarci per un aperitivo. Ma se dobbiamo farlo perché siamo in compagnia, beviamo e mangiamo in modo intelligente. Per esempio evitiamo i drink super calorici come il Margarita e teniamo alla larga salse e nachos. Puntiamo su birra o un bicchiere di vino rosso, oppure su uno Spritz, uno dei cocktail con meno calorie.

L’importanza di mangiare bene per ridurre le calorie ingerite a pasto

A tavola oltre a cosa mangiare e quanto mangiare è importante come mangiare. Alcune abitudini possono aiutare a ridurre il cibo ingerito. Posare la forchetta dopo ogni boccone, aiuta a mangiare più lentamente e a non ingozzarsi. Anche mangiare senza guardare la televisione può aiutare ad accontentarsi di porzioni minori. Se il cervello non è distratto dalla televisione ed è concentrato su ciò che mangia, si raggiungerà prima un grado di sazietà.

Con questi semplici suggerimenti, sarà facile tagliare 400 calorie al giorno, e anche più, senza troppo sforzo.

Ovviamente anche durante i cenoni o i pranzi luculliani si possono adottare questi ed altri semplici accorgimenti. Per esempio, nella sfida panettone contro pandoro ecco come limitare le calorie e quale preferire per non alzare il colesterolo cattivo.

