A fine dicembre di solito si fanno i bilanci dell’anno appena trascorso e si gettano le basi per i prossimi 12 mesi. Si fa il punto della situazione dalla salute alla casa, dal lavoro ai soldi. A quest’ultimo proposito, ecco un modo alternativo e interessante di guadagnare 500 euro netti investendo soltanto 5.000 euro.

Il decennale per investire 5.000 euro in serenità

Per la nostra analisi considereremo un titolo di Stato che offre quindi la certezza del capitale a scadenza. Inoltre, al pari dei buoni fruttiferi, ha una tassazione agevolata e non si paga imposta di successione. Infine si tratta di un prodotto relativamente sereno, anche se sarebbe più corretto dire poco speculativo.

Il bond che esaminiamo è il BTP con codice ISIN IT0005466013, emesso lo scorso 1° novembre e con scadenza il 1° giugno del 2032. Si tratta quindi di un titolo appena emesso, con durata residua pari a 10,44 anni. Lo strumento paga 2 cedole semestrali ogni primo di giugno e novembre di ogni anno.

Invece la duration modificata del bond è pari a 9,84. Ricordiamo che si tratta di un indicatore di sensitività del prezzo del titolo, e quindi ne misura il rischio. In altri termini, dice di quanto varia il prezzo di mercato a seguito della variazione dell’1% del rendimento.

Ecco come guadagnare usando questo strumento

La cedola lorda del nostro BTP è pari a 0,95% lordo, ossia circa lo 0,83% netto. Al momento in cui scriviamo il BTP scambia a 98,08 centesimi. Si tratta quindi di un bond sotto cento che a scadenza garantirà circa il 2% di extrarendimento.

Spalmando questo guadagno finale su tutta la durata residua del titolo, si ottiene un rendimento effettivo netto annuo dell’1,005% circa. Pertanto, 5mila euro investiti sullo strumento farebbero guadagnare circa 522 euro in 10 anni, al netto (solo) della ritenuta fiscale.

Il Lettore a questo punto potrebbe chiedersi se il gioco vale la candela. Cioè ha senso investire 5mila euro per guadagnarne “solo” 500 in 10 anni? Premesso che si tratterebbe comunque di un guadagno pari al 10% netto, non esiste risposta valida per tutti i casi.

Si pensi al caso di chi ha bassa propensione al rischio e cerca la certezza del capitale a scadenza su uno strumento di lungo periodo. Il rischio più grande del titolo è legato alla sua eventuale scadenza anticipata. Non vi è certezza, infatti, di comprarlo oggi a 98,08 e di rivenderlo tra 1 o 3 o 5 anni allo stesso prezzo d’acquisto.

Tuttavia, potrebbe anche avvenire il contrario e ritrovarlo sopra cento molto prima del 2032. In quel caso, l’extraguadagno arriverebbe con largo anticipo e il titolare del bond potrebbe decidere di liquidarlo. In questo scenario, gli ipotetici 500 euro di guadagno potrebbero arrivare anche in meno di 10 anni.

Perciò, si tratta quindi di capire quali sono i propri obiettivi, anche alla luce dell’attuale inflazione. Abbiamo già visto quanto valgono 50.000 euro depositati in banca l’1 gennaio e mai prelevati fino ad oggi. I rendimenti di questo bond, quindi, darebbero modo solo di limitare i danni, almeno fino a quando l’inflazione non crollerà drasticamente.

