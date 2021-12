I medici ci insegnano che una buona salute passa anche dalla tavola. Una dieta sana ed equilibrata può aiutare ad allontanare una serie di problemi all’organismo, come colesterolo alto, trigliceridi oltre i livelli di soglia, picchi di glicemia. L’inverno porta con sé un’altra sindrome tipica della stagione invernale, l’influenza. Chi vuole prevenire e combattere questo malanno può prediligere il consumo di particolari alimenti che rafforzano l’organismo contro gli attacchi influenzali. Alcuni di questi cibi apportano pochissimi grassi cattivi che innalzano il colesterolo, anzi in certi casi la quantità è nulla.

Queste 4 verdure di dicembre con zero colesterolo aiuterebbero a proteggere arterie e cuore e sono nemiche dell’influenza

I medici nutrizionisti ci insegnano che è importante variare la dieta con porzioni di frutta e verdura. Queste dovrebbero essere di stagione. Quindi chi volesse mantenersi in buona salute dovrebbe scegliere in ogni periodo dell’anno la frutta e la verdura tipiche di quella stagione.

L’influenza è uno dei problemi di salute più comuni nella stagione invernale. Il vaccino è senza dubbio una soluzione per prevenire questo problema, indicata in particolare per le persone a rischio, come gli anziani. Una dieta specifica può aiutare a innalzare una barriera contro i malanni tipici della stagione invernale.

Alcuni ortaggi aumentano le difese immunitarie e quindi sono particolarmente indicati dai medici per tenere il più lontano possibile l’influenza. Questi ortaggi avrebbero anche un’altra importante caratteristica, non aumentano il colesterolo cattivo (LDL) nell’organismo, anzi in alcuni casi avrebbero il potere di diminuirlo.

I broccoli sono ricchi di vitamina C che ha una funzione antinfiammatoria e antiossidante, quindi sarebbero adatti per proteggersi dall’influenza. Non solo, essendo ricchi di potassio, sono anche un valido alleato della salute cardiovascolare.

Tre verdure fondamentali per il nostro organismo

Anche cavolfiore, verza e cavoli sono verdure che andrebbero consumate per tentare di prevenire le sindromi influenzali. Il cavolfiore è ricco di vitamina C e quindi ottimo per aumentare le difese immunitarie dell’organismo. Inoltre il suo apporto di fibre favorisce l’assorbimento di colesterolo e zuccheri.

I cavoli e la verza sono ricchi di moltissime vitamine utili alla protezione del nostro organismo. Chi le mangia assume importanti dosi di vitamina A, B, C, E e K. La vitamina B in particolare aiuta il metabolismo. La vitamina K insieme al potassio, anch’esso contenuto in questa verdura, contribuiscono a proteggere la salute cardiovascolare. Ecco perché queste 4 verdure di dicembre con zero colesterolo aiuterebbero a proteggere arterie e cuore e sono nemiche dell’influenza e quindi da prediligere.

Anche un buon piatto di pasta può essere un valido alleato della salute cardiovascolare e non solo. Ne parliamo in questo articolo: “Niente colesterolo e benefici per cuore e cervello con un velocissimo piatto di pasta condito in questo modo”.

Approfondimento

Per aiutare a tenere basso il colesterolo in autunno in modo naturale ecco 5 piacevoli e gustose soluzioni