Ci stiamo avvicinando a Natale, periodo gioioso e frenetico. Passiamo tante ore fuori di casa, tra gli impegni di lavoro e la ricerca dei regali per i nostri cari. Le giornate scorrono velocissime e riduciamo il tempo per noi stessi e per il nostro relax. Immersi nelle luci delle vie dello shopping, corriamo di negozio in negozio alla ricerca del giusto regalo. In questo periodo ci dimentichiamo facilmente delle nostre pause, ci sentiamo sicuramente stanchi anche se appagati dal clima di festa, ma non riusciamo a rilassarci. Dopo una giornata di lavoro, usciamo ad acquistare gli ultimi regali e una volta rientrati nelle nostre case cerchiamo un momento per noi. Ecco come passare delle vacanze serene con queste brillanti letture adatte proprio a tutti.

2 letture leggere e intelligenti per le nostre vacanze di Natale

È un periodo, quindi, frenetico ed è importante per noi viverlo al meglio. Eccoci a casa, finalmente possiamo accomodarci sulla nostra poltrona dopo aver scelto un buon libro. Durante il Natale si sa, siamo tutti più buoni, a volte un po’ tristi e decidiamo di rifugiarci nella lettura. Quali potrebbero essere due interessanti titoli per questo periodo?

Ficcanasando nella nostra libreria abbiamo ripescato due romanzi particolarmente leggeri e intelligenti. Il primo è “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” dello scrittore cileno Luis Sepúlveda. Dopo aver abbandonato il suo paese d’origine per questione politiche, è diventato famoso col romanzo” Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”. L’amicizia tra la gabbianella e il gatto ci insegna il valore della diversità e del rispetto. Ci aiuta a capire come siamo legati e fraterni al di fuori delle razze e provenienze di ognuno di noi. È caratterizzato da una scrittura semplice, leggera ma mai banale. Consigliatissimo da regalare ai nostri figli e nipoti, e perché no anche ai nostri amici più grandi.

Il secondo romanzo da leggere durante queste vacanze è “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry. Tradotto in più di venticinque lingue, “Il piccolo principe” è indubbiamente un romanzo eterno, capace di attraversare svariate epoche. È sicuramente comprensibile da tutti noi, perché è caratterizzato da una scrittura leggera ma efficace. Certamente adatto ai nostri bambini, è consigliatissimo anche per gli adulti. Questo libro è capace di farci scoprire sempre qualcosa su di noi e sulle nostre emozioni primordiali. Il valore dell’amicizia, dell’amore, della scoperta e della curiosità ci trasporteranno in un fantastico ed emozionante racconto.