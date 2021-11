Per molti è un rito mattutino e farla aiuta ad iniziare bene la giornata. Ma c’è anche chi non la fa per niente, o la fa velocemente al volo, mentre sta uscendo di casa. E poi ci sono quelli che la fanno al bar. Sono milioni gli italiani che si fermano al bar a fare colazione, al mattino. C’è chi ama il cappuccino, che si accontenta di un caffè, magari macchiato, qualcuno opta per un latte macchiato. La colazione è un pasto importantissimo da non sottovalutare. Ce lo dice anche la scienza. Ne parliamo in questo articolo: “Il pasto che protegge il cuore, mette il turbo al cervello e rende più competitivi”.

Gli esperti ci consigliano di dedicare il giusto tempo alla colazione perché è molto importante. È il primo carico d’energia dopo che il nostro corpo ha digiunato per quasi 10 ore, quelle della notte. Un’ottima colazione deve contenere carboidrati, proteine, grassi, minerali e vitamine. Frutti e cereali sono un ottimo inizio, ma attenzione a non eccedere con gli zuccheri per evitare problemi di peso e altre possibili patologie. I medici nutrizionisti ci dicono che pur di farla ci si può anche limitare a un caffè e a un biscotto. Ma se il biscotto fosse la brioche?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Molti smetteranno di mangiarla quando sapranno che questa è una bomba calorica e quanto fa ingrassare

Occorre mettere in chiaro che i nutrizionisti sconsigliano la brioche al bar. Per chi ama fare colazione fuori, al cappuccino meglio abbinare un frutto. Chi proprio non vuole rinunciare, quanto incide sul nostro peso consumare una brioche al giorno? Per capirlo occorre basarsi sugli ingredienti e sul suo contenuto. Infatti la farcitura varia molto e si possono mangiare le brioche ripiene di cioccolata, marmellata, crema ecc. Non ci sarà da stupirsi se molti smetteranno di mangiarla quando sapranno che questa è una bomba calorica e quanto fa ingrassare.

Anche le brioche vuote non sono tutte uguali e gli ingredienti di cui sono composte hanno un notevole peso. In genere i due composti principali sono farina e molto burro o margarina, a cui si aggiunge zucchero raffinato e uova. Tutti questi componenti portano il peso calorico di una sola brioche vuota a circa 180/200 calorie. Le calorie aumentano in base alla farcitura. Se la brioche viene riempita con crema o con cioccolata, si può arrivare a 220/230 calorie. Se la brioche contiene marmellata il peso calorico lievita di poco. Quindi non è tanto la farcitura ad aumentare il peso calorico ma gli ingredienti della brioche. Vuota o piena quindi cambia poco.

Chi non vuole comunque rinunciare può seguire l’alternativa meno calorica. Si può scegliere la brioche vegana che è priva di burro, uova e latte e ha solo 130 calorie. Oppure si può fare una camminata di mezzora dopo il pranzo per consumare almeno le calorie della brioche. Una bella camminata quotidiana aiuta tutto l’organismo. Sembra incredibile ma camminare velocemente aiuta a combattere questo diffusissimo e terribile cancro.

Approfondimento

5 amiche del cervello che mettono il turbo a intelligenza, memoria e concentrazione