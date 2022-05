Non tutti sono esclusivamente ossessionati dal cellulare e dalle tante app a disposizione per svagarsi. A molte persone, infatti, piace leggere, perché si tratta di un hobby distensivo e rilassante per la mente, al pari di un’attività come il giardinaggio. Raramente gli amanti della lettura si separano dal proprio libro preferito, che tendono a portare anche in borsa o nello zaino quando escono di casa.

Qui però si pone un problema. È’ infatti comune tirare fuori il libro dalla borsa con qualche piega alla copertina e conseguenti orecchie alle pagine. Questo succede molto spesso anche agli studenti, che hanno spesso lo zaino pieno di libri. La capienza molle del contenitore, infatti, in questo caso una sorta di sacco come la borsa o lo zainetto, provoca lo sballottamento del libro. Il movimento fa cambiare continuamente posizione all’oggetto, che aprendosi si rovina e crea delle pieghe.

E quando lo riprendiamo, oltre a notare il suo brutto aspetto, abbiamo anche difficoltà a proseguire la lettura, girando le pagine. Un rimedio a tutto questo, però, esiste. Sveliamo il trucco geniale che permette la lettura dei nostri romanzi preferiti o testi scolastici senza intoppi o orecchie. E che ci permette anche di sfogliare le pagine senza problemi.

L’aiuto dell’elastico

Possiamo rimediare all’inconveniente del libro rovinato nella borsa utilizzando un semplicissimo strumento di cancelleria, che tutti abbiamo a casa. Si tratta di un comune elastico colorato. In questo caso, avremo bisogno di un elastico dal diametro abbastanza ampio. Questo dovrà essere almeno di 120 millimetri. Scopriamo come utilizzarlo.

Sveliamo il trucco geniale che permette la lettura ordinata di libri senza orecchie grazie a un semplicissimo oggetto di cancelleria

Per evitare che il nostro libro si apra mentre lo trasportiamo nello zaino, e che le pagine si pieghino formando orecchie, dobbiamo tenerlo chiuso. E, per farlo, basta adoperare l’elastico dall’ampio diametro, nel colore che più ci piace. Dovremo far passare attorno al libro il grande elastico e sistemarlo a circa 2 o 3 centimetri dall’apertura delle pagine. In questo modo, potremo tenerlo in borsa senza il rischio che si apra e si rovini. Possiamo sfruttare questo trucco davvero semplice anche come segnalibro, quando il nostro romanzo è tranquillamente appoggiato sul comodino di casa.

Ma non è finita qui. Il nostro elastico, infatti, può aiutarci anche a sfogliare più facilmente le pagine di un libro precedentemente rovinato dalle orecchie. Riusciremo infatti a voltarle più rapidamente, arrotolando l’elastico al polpastrello del nostro indice. Questa soluzione geniale aumenta l’aderenza ed evita anche di tagliarsi con la carta. Inoltre, ha il vantaggio di essere igienico, perché evita il tipico riflesso di leccarsi le dita, per girare le pagine dei libri.

Lettura consigliata

L’idea creativa per riutilizzare le saponette degli alberghi è davvero geniale e ci farà risparmiare anche sui detergenti in casa