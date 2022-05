Il pesce dovrebbe essere una parte importante della nostra alimentazione, eppure spesso viene messo da parte. Quando non è così preferiamo le specie più comuni, mentre alcuni vengono snobbati del tutto. Eppure, a volte gli ingredienti più semplici possono sorprenderci, come un primo piatto realizzato grazie al pangrattato.

Questo è chiaramente il caso della triglia, che, nonostante la sua semplicità, può diventare deliziosa con poco condimento. Per godercela non è necessario accendere il fuoco. Per stavolta, la padella sarà più che sufficiente.

Ingredienti

Triglie 500 g;

olio extravergine d’oliva 2 cucchiai;

prezzemolo 2 cucchiai;

sale q.b.;

pepe q.b.

Quale pesce scegliere per un pranzo buono in padella come alla griglia, perfetto per una domenica in compagnia

Il pranzo in compagnia può essere sempre una piacevole occasione d’incontro. Dopotutto si sa, il cibo unisce, soprattutto quando è alla griglia. Il profumo della brace sulla carne e sul pesce, che si sparge nell’aria ci fa subito venire l’acquolina in bocca.

Questo processo, però, può rivelarsi piuttosto lungo, soprattutto quando spetta a noi creare la brace. Quindi, per pochi minuti di cottura potremmo impiegare anche più di un’ora a preparare il fuoco. Per non parlare, poi, della pulizia, che è necessario fare dopo.

Per questo in molti optano per una soluzione più pratica, che ci darà comunque del pesce croccante all’esterno e succoso all’interno. Di solito, si scelgono trote o orate, ma anche le triglie possono creare un piatto succulento.

Per prima cosa dovremo pulirle, rimuovendo le squame con il retro del coltello. Risciacquiamo e creiamo un’incisione nel ventre per poi rimuovere gli intestini. Laviamo anche questa parte e tamponiamo il pesce con della carta assorbente.

A questo punto dobbiamo condire le nostre triglie. Quindi, tritiamo il prezzemolo e mettiamone una metà all’interno del ventre tagliato insieme a un po’ di sale e pepe.

Intanto, facciamo riscaldare l’olio. Mettiamo, poi, anche le triglie in padella, lasciandole così sinché non saranno ben dorate. Cambiamo lato e poi abbassiamo la fiamma per far cuocere del tutto il pesce. Il tutto dovrebbe prendere 10 minuti al massimo.

Serviamole ancora croccanti, magari con un delizioso contorno fresco a base di melanzane. La prossima volta che ci troviamo al banco del supermercato, dunque, sapremo quale pesce scegliere per conquistare tutti.

