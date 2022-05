Tra gli ortaggi più consumati in Italia e nel Mondo troviamo sicuramente le melanzane. Appartenenti alla famiglia delle Solanaceae, esse sono una fonte incredibile di sostanze antiossidanti, vitamine e sali minerali come il potassio. Inoltre, contengono poche calorie e sono ricche di fibre solubili che aiuterebbero a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo.

Tuttavia, non tutti sanno che esistono diversi tipi di melanzana. Infatti, oltre a quella classica di colore viola, in commercio possiamo trovare anche quelle bianche, che sono anche più dolci e saporite.

Oltre ad avere quindi numerose proprietà benefiche per la salute, le melanzane sono anche estremamente versatili in cucina. Infatti, con esse si possono realizzare tantissime ricette, come ad esempio dei deliziosi involtini da accompagnare con le zucchine. Rimanendo sempre in tema antipasti, però, con le melanzane possiamo realizzare un altro piatto estivo veramente gustoso. Nelle prossime righe vedremo come prepararlo, ma prima scopriamo quali sono gli ingredienti necessari. Quindi, ci serviranno:

500 g di patate di piccole dimensioni;

125 ml di latte intero;

25 g di burro;

100 g di Robiola;

una melanzana abbastanza grande;

20 g di pistacchi sgusciati;

un cucchiaio di formaggio grattugiato;

sale;

noce moscata.

Saranno un vero spettacolo queste melanzane grigliate da trasformare in deliziosi antipasti freschi e leggeri da fare al volo

Per prima cosa, dobbiamo preparare un purè di patate che ci servirà per la farcitura. Quindi, laviamo le patate esternamente, per rimuovere eventuali impurità, e poi inseriamole in una pentola con abbondante acqua fredda. Accendiamo il fuoco e, quando l’acqua inizierà a bollire, contiamo una mezz’oretta circa. Trascorso il tempo necessario, verifichiamo la cottura delle patate inserendo al loro interno uno stuzzicadenti o i rebbi di una forchetta.

Una volta pronte, quindi, eliminiamo la buccia e riduciamole in poltiglia con l’aiuto di uno schiacciapatate. Aggiungiamo un pizzico di sale e della noce moscata e, nel frattempo, scaldiamo il latte all’interno di un pentolino. A questo punto, versiamo la purea di patate in una pentola, mantenendo la fiamma bassa e, quando il latte sarà bollente, versiamolo al suo interno. Mescoliamo con una frusta e, trascorso qualche minuto, aggiungiamo anche il burro freddo a pezzetti. Continuiamo a mescolare fin quando questo non si sarà sciolto ed il nostro purè di patate è pronto.

Una volta preparato il nostro purè, laviamo per bene la melanzana ed eliminiamo il picciolo. Dopo di che tagliamola dal lato corto, così da ottenere una serie di fettine rotonde. In questa fase, cerchiamo di ricavare delle fette dello stesso spessore, così che cuociano più facilmente.

A questo punto, scaldiamo una bistecchiera fin quando diventerà rovente e grigliamo le fette di melanzane da entrambi i lati, facendo attenzione a non bruciarle. Fatto ciò, possiamo farcire le nostre tasche di melanzane, aggiungendo al centro di ognuna di esse due cucchiai di purè. Dopo di che adagiamo anche un cucchiaio di Robiola e, per concludere, una spolverata di granella di pistacchi. Quindi certamente saranno un vero spettacolo queste melanzane grigliate da servire

