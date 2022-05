La pizza è un piatto che piace a tutti. È davvero difficile trovare qualcuno che non ami il piatto che, insieme alla pasta, è il simbolo del nostro Paese. Di pizze ne esistono tante versioni. Oltre alle numerosissime farciture, alcune delle quali sono davvero discutibili e piuttosto stravaganti, troviamo grande varietà anche in fatto di impasti. In vista della prova costume, sarà utile conoscere questi semplici trucchetti per non dover rinunciare ad una buona pizza anche se si è a dieta.

C’è la pizza tonda e quella al trancio. Quella bassa, sottile e con il bordo croccante, e la versione alta e morbida. Per moltissime persone, la cena del sabato (o della domenica) sera è pizza. La possiamo gustare direttamente in pizzeria oppure prenderla in modalità asporto. Molti trovano comodo il servizio delivery. Ci sono poi anche molte persone che preparano la pizza direttamente in casa. Fare la pizza è un bel passatempo. Soprattutto per chi ama cucinare.

Inoltre, fare la pizza in casa ci permette di risparmiare parecchi soldi. Per preparare una buona pizza servono pochi ingredienti. Semplici, purché di qualità. L’unico inconveniente sono i lunghi tempi di lievitazione. Di media, infatti, ci vogliono circa 12 ore. Un bel guaio se ci viene la voglia di pizza nel pomeriggio o addirittura verso sera. Ciò, però, non è del tutto vero. Nelle prossime righe andremo infatti a spiegare un metodo che riduce di molto i tempi di preparazione.

Svelato il trucchetto per una buona pizza fatta in casa senza dover più attendere la lunga lievitazione di 12 ore

La ricetta che andremo a spiegare a breve è semplice e veloce. Con questo procedimento, infatti, per la lievitazione serviranno soltanto un paio d’ore. Corriamo allora subito a vedere cosa ci occorre.

Ingredienti per una teglia grande (4 persone)

500 g di farina;

1 bicchierino di olio EVO;

400 g di acqua a temperatura ambiente;

un cucchiaio colmo di sale fino;

1 cucchiaino scarso di zucchero;

un cubetto di lievito di birra (25 g) oppure una bustina di lievito in polvere.

Procedimento

Per ottenere l’impasto veloce dovremo utilizzare la planetaria. Ecco come procedere.

Inseriamo all’interno della planetaria metà della farina, l’acqua, l’olio e un pizzico di sale; cominciamo quindi ad impastare con l’apposito gancio per minimo 5 minuti; dopodiché, aggiungere l’altra metà di farina, lo zucchero e il lievito; azionare ancora la macchina fino a ottenere un impasto compatto ma morbido; coprire con un canovaccio e far lievitare per circa 30 o 40 minuti; trascorso questo periodo di tempo, stendere l’impasto su una teglia grande (o più teglie piccole) ben unta; a questo punto, far riposare nel forno spento per un’ora o poco più. In questo lasso di tempo l’impasto continuerà a crescere; a lievitazione, quindi, avvenuta, scaldare il forno a 200 o 230°C; nel frattempo, condire la pizza con salsa di pomodoro e infornare nella parte più bassa del forno per un quarto d’ora circa; condire poi con la mozzarella e tutti gli altri ingredienti a piacere, e infornare di nuovo per altri 10 minuti nella parte più alta del forno.

Ecco quindi svelato il trucchetto per una buona pizza casalinga anche dell’ultimo minuto, (o quasi!)

Approfondimento

Gli errori clamorosi che facciamo più spesso e che non ci permettono di preparare una pizza degna dei Mastri pizzaioli napoletani