Cosa mettere sulla pizza al posto della mozzarella e del pomodoro

Sono davvero poche le persone a cui non piace la pizza. Mentre quelle a cui piace, certamente non hanno gli stessi gusti. Per quanto, infatti, la Margherita sia la pizza forse tra tutte più amata e intramontabile, non tutti amano l’abbinamento mozzarella e pomodoro. Alcuni potrebbero avere problemi a causa dell’acidità dei pomodori. O, semplicemente, non apprezzarne il sapore. Altre persone potrebbero invece non amare la mozzarella o manifestare intolleranze alimentari.

Nessun problema, perché una pizza può essere farcita davvero con moltissime alternative di condimenti. Che possono renderla speciale e gustosa.

Cosa mettere sulla pizza al posto dei soliti ingredienti, che sia al mattone o al tegamino

Che sia preparata in casa o cotta al mattone o al tegamino, la pizza si può farcire davvero con versatilità e fantasia. E, certamente, secondo il nostro gusto. Chi non ama il pomodoro può optare per una pizza bianca farcita con salsiccia e friarielli o con melanzane e peperoni. Un’alternativa che pochi conoscono è quella della pizza alle carote. Gli ortaggi grattugiati potranno sostituire la stesura del pomodoro sulla pizza. Le carote andranno accompagnate da un filo di olio extravergine di oliva e dalla mozzarella.

E se, invece, è proprio quest’ultima che non piace? Se amiamo i formaggi ma non la mozzarella, possiamo sostituirla con la crescenza. Oppure con lo stracchino. O con la scamorza, per un sapore più deciso. In caso di intolleranza al lattosio, potremmo provare a sostituire la mozzarella con il tofu. Questo alimento naturale ne è infatti privo e si presta perfettamente al posto del formaggio sulla pizza. Scopriamo cos’altro si può fare con il tofu in cucina.

Ricette con il tofu

Abbiamo capito cosa mettere sulla pizza al posto di pomodoro e mozzarella. E che il tofu può sostituire quest’ultima. Ma non solo. Questo derivato della soia dall’aspetto molto simile a un formaggio fresco, è molto versatile in cucina. Può essere utilizzato come sostituto della carne nell’ambito di una dieta vegana. Può sostituire la ricotta nella preparazione delle deliziose crespelle. Lo si può usare anche al posto del mascarpone per la ricetta del tiramisù.

Il tofu può anche essere assaporato da solo, tagliato a dadini e condito da spezie, aromi e oli. Ad esempio possiamo insaporirlo con una spolverata di paprika e un cucchiaino di miele. Oppure possiamo impanarlo e friggerlo in una padella con olio di semi di arachidi, realizzando deliziosi bocconcini. Possiamo anche versare i dadini a condimento di un’insalata, insieme a tonno e olive nere.

