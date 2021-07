Una serata in pizzeria con gli amici è un grande classico e non c’è niente di più allegro e spensierato alla fine di una giornata di lavoro. E poi, dopo i tanti mesi di restrizioni come si fa a dire di no? Tutti abbiamo una gran voglia di convivialità!

Il problema però si pone se siamo a dieta o se vogliamo perdere quei chiletti che abbiamo messo su durante i vari lockdown per arrivare in forma alla prova costume.

Sicuramente la pizza non è uno degli alimenti meno calorici che ci siano, ma spesso viene concessa un giorno alla settimana anche nelle diete dimagranti. L’importante, infatti, è fare la scelta giusta e adottare alcuni astuti accorgimenti. Vediamo allora quali sono i trucchi per non rinunciare alla pizza anche se siamo a dieta.

Impasto

In fatto di calorie, sicuramente i condimenti rivestono il ruolo più importante ma anche la scelta dell’impasto può fare la differenza.

Sono ormai molte le pizzerie che danno la possibilità di scegliere impasti speciali. Integrale, di farro, ai 5 cereali, al kamut… Tutte queste farine non sono prive di calorie ma hanno un indice glicemico basso e inoltre sono più leggere e facili da digerire rispetto alla normale base di farina bianca raffinata.

Le pizze più leggere

Per dare l’idea, la classica Margherita fornisce circa 270 calorie ogni 100 grammi. Considerando che una pizza tonda pesa circa 300 grammi, una Margherita ci regala più o meno 800 calorie.

Più leggera è sicuramente la Marinara perché non ha il formaggio. Siamo sulle 220 calorie ogni 100 grammi.

Saporite ma leggere l’Ortolana con verdure grigliate e la delicata Zucchine e Gamberetti. Siamo su una media di 300 calorie ogni 100 grammi ma queste due varianti costituiscono un ottimo piatto completo a livello nutrizionale. Ci sono le verdure che apportano fibre e vitamine e i gamberetti che sono un’ottima fonte proteica

Un’altra pizza leggera è la Rucola e Grana, basta non esagerare col formaggio e chiedere la versione rossa senza mozzarella.

Concludiamo con un classico romano: la pizza Zucca e Alici, originale e saporita ma con sole 265 calorie ogni 100 grammi.

I trucchi per non rinunciare alla pizza anche se siamo a dieta

Oltre alla scelta giusta dal menù ci sono anche altre piccole astuzie che possiamo adottare:

chiediamo il formato baby;

optiamo per la versione sottile e non alta “alla napoletana”, risparmieremo circa 200 calorie;

chiediamo la versione rossa senza mozzarella, sono circa 160 calorie in meno;

non mangiamo il bordo.

A questo punto è chiaro che non vi è alcun motivo per dover rinunciare a così tanta bontà. Che dire dunque? Buon appetito e buona serata!

