Per dire basta a muscoli flosci e braccia a tendina meglio avere una sedia a disposizione e provare questo esercizio

Un corpo sano è un’ottima premessa per un cervello funzionante e, spesso, per mantenere un umore allegro. Alle volte poi vogliamo raggiungere alcuni obiettivi nello specifico. Così cerchiamo degli esercizi semplici che si concentrano su alcune aree del corpo. Molti, ad esempio, desiderano far sparire un dettaglio che reputano antiestetico. Sono le cosiddette braccia a tendina. In pratica, la pelle della parte superiore del braccio cede e scende in maniera molle dal braccio. Questo è dovuto chiaramente alla forza di gravità, ma anche alla mancanza di tonicità o in certi casi ad un cambio repentino di peso. Così il tessuto adiposo si concentra, causando un effetto per alcuni poco piacevole.

Certo si può giocare d’anticipo, allenando i muscoli con alcuni movimenti. Tra questi ci sono sicuramente il deltoide anteriore, ma anche i pettorali e i tricipiti. Così per dire basta a muscoli flosci e braccia cadenti dovremmo allenarli con le cosiddette dips. Questi sono esercizi che tonificano il tricipite e che assumono varie possibili espressioni in base alla difficoltà. Oggi vediamo una delle più semplici da realizzare in casa, ovvero le cosiddette bench dips.

Un metodo semplice ma molto efficace

Per realizzare l’esercizio basta porsi davanti ad una sedia o ad una panchina, rivolgendo la schiena verso di questa. Facciamo attenzione alla posizione di partenza. Dobbiamo fare in modo che i palmi aderiscano al bordo. Puntiamo i talloni a terra e iniziamo poi a stendere progressivamente le gambe davanti a noi. Pieghiamo le braccia mano a mano che scendiamo, fino a far raggiungere ai gomiti un angolo a 90°. In questo esercizio è fondamentale la tensione muscolare delle gambe. Queste idealmente dovranno essere parallele al pavimento ma non dovranno toccare il suolo.

Una volta raggiunta questa posizione, proviamo a mantenerla per 2-3 secondi. Possiamo poi rialzarci progressivamente facendo leva sui gomiti. In un certo senso sarà come spingere verso il basso la sedia o la panchina su cui ci esercitiamo per recuperare la posizione di partenza. Per un esercizio tonificante, proviamo delle sessioni costituite da 10-15 ripetizioni di movimenti. Intervalliamo poi un minuto tra una sessione e l’altra per recuperare.

Per dire basta a muscoli flosci e braccia a tendina meglio avere una sedia a disposizione e provare questo esercizio

Qualora le nostre articolazioni non siano troppo allenate, evitiamo di sovrasollecitare le spalle abbassandoci troppo. Qualsiasi movimento deve essere proporzionato al nostro stato muscolare ed in generale alla nostra condizione fisica. Per la realizzazione dell’esercizio è importante non inarcare la schiena mentre scendiamo verso il suolo. Per aiutarci a fare questo, basta tenere il busto in posizione verticale, guardando dritti davanti a sé.

Se poi cerchiamo un esercizio respiratorio utile per allentare lo stress, il metodo della coerenza cardiaca ci ruberà solo 5 minuti al giorno.

Lettura consigliata

Il sorprendente segreto sui muscoli che nessuno sportivo conosce