4 idee di gusti e farciture per condire la pizza in teglia fatta in casa

Se c’è un piatto che mette d’accordo tutti, quello è sicuramente la pizza. Sono davvero pochi coloro che non amano il piatto simbolo di Napoli. La pizza la conoscono in tutto il Mondo, e da ogni parte vengono per assaporarne un golosa fetta fumante e filante. Molti preparano la pizza in casa. Un scelta che, di certo, fa risparmiare molti soldi rispetto alla consumazione in pizzeria o all’asporto. Vediamo allora alcune idee per farcire la nostra pizza fatta in casa senza limitarsi alla solita margherita.

Ecco 4 idee di gusti e farciture per condire la pizza tonda o rettangolare, alta o bassa

Cominciamo da una versione rivisitata della Margherita. Anziché la classica passata di pomodoro, andremo ad usare dei pomodorini gialli, che hanno un sapore molto dolce e intenso. Come formaggio, poi, sostituiamo la mozzarella o il fiordilatte con della provola e del Parmigiano Reggiano. Concludere infine con basilico fresco e un giro di buon olio EVO. Il risultato finale sarà una pizza semplice ma ricca di gusto e sapori intensi.

Condimento light

Vediamo ora una pizza da gustare senza troppi sensi di colpa. Discorso calorie a parte, è l’ideale se vogliamo stare un po’ più leggeri. In questo caso, potremmo far cuocere la base della nostra pizza e condirla, poi, fuori forno, con della ricotta fresca, dei gamberetti sbollentati e un po’ di rucola. Rifinire poi il tutto con olio EVO. Volendo, possiamo aggiungere anche dei pomodorini freschi tagliati a metà e/o delle zucchine grigliate.

2 farciture per pizze bianche

Molte persone non amano il pomodoro sulla base della pizza. Ecco allora un paio di idee sfiziose per farcire la pizza bianca. A metà cottura dell’impasto, aggiungere la mozzarella e dei fiori di zucca. Per un tocco di gusto in più, aggiungere anche qualche filetto di acciuga (o alici) e dei capperi.

Un altro classico è la pizza con patate, ottima come aperitivo o antipasto, oppure come accompagnamento per salumi e formaggi. La preparazione è davvero facile. Sulla base bianca stesa, disporre delle patate tagliate molto sottili. Irrorare con dell’olio e infornare. In ultimo, cospargere con sale e rosmarino.

Ecco quindi 4 idee di gusti e farciture per condire la pizza.

Esistono tante versioni di pizza, non solo per condimenti ma anche per formati e farine

Si fa presto a dire pizza ma, in realtà, ne esistono numerosissime versioni. C’è quella tonda e quella al trancio, quella sottile e croccante oppure più alta e morbida. Allergie e intolleranze hanno poi inaugurato un filone a parte sulla tipologia di farine. Chi ha problemi di tal genere o, più semplicemente, vuole stare attento alla linea, può ad esempio optare per la farina integrale, che sazia prima ed è ricca di fibre. Ma non è raro ormai trovare pizze con impasto al farro o altri cereali. Per quanto poi riguarda le farciture, allora si apre un vero e proprio immenso universo caratterizzato da molteplici proposte, talvolta anche bizzarre e stravaganti.

Con la dieta

Molti pensano che la pizza sia un piatto che fa ingrassare. In realtà, non esistono pietanze che, di per sé, facciano ingrassare o dimagrire. Tutto dipende dalle quantità, dai condimenti utilizzati e dalla varietà della propria dieta in generale. Ad ogni modo, sarà utile conoscere alcuni semplici trucchetti e consigli per non rinunciare ad una buona pizza se si sta seguendo una dieta dimagrante.

