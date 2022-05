Questa pianta perenne ha dei fiori colorati e lunghi, perfetti per molti giardini e balconi ma occhio all’esposizione

Gli esperti di giardinaggio ce lo dicono sempre. Il fascino di un angolo verde è dato anche dalla varietà. Non dovremmo mai scoraggiarci a causa delle infinite specie che esistono, perché potrebbe essere che tra queste ce ne sia una perfetta per le nostre esigenze. Ad esempio, se avessimo a disposizione un angolo soleggiato e poco ventilato, potremmo decisamente dare una possibilità a questo fiore splendido che spesso vediamo nei campi nel corso dell’estate. Dovremmo affrettarci però, perché il suo ciclo di vita è abbastanza breve.

Se, invece, il nostro obiettivo è avvicinare le farfalle nel corso della bella stagione, allora possiamo andare a colpo sicuro con questo colorato esemplare. Oggi scopriamo una pianta che è perfetta per chi cerca una soluzione a lungo periodo, adatta a terreni anche poco ospitali e che ci accompagnerà per lunghi periodi con il colore dei suoi fiori. Sembra l’ideale per molti di noi il lupino, anche considerando che è adatto tanto all’orto quanto al vaso e che questa pianta perenne ha dei fiori colorati sgargianti.

Caratteristiche da fare invidia ai vicini

Questa pianta può raggiungere l’altezza di un metro e donerà un senso di monumentalità al nostro giardino. È una pianta che può ben fungere da bordura perenne grazie al senso verticale e longilineo della sua forma. Se abbiamo un confine da voler decorare e rendere vivido, il lupino può diventare una sorta di staccionata vivente. Può essere adatto anche alla crescita in vaso. In questo caso ricordiamo di utilizzare un contenitore di almeno 28 cm di diametro. Questa pianta infatti ha bisogno di circa un litro di acqua al giorno e può avere un apparato radicale importante.

Proveremo, però, un sentimento d’orgoglio e di soddisfazione nel vederla fiorire. Infatti, i fiori del lupino sono costituiti da lunghi con i fatti di colori luminosi e forti, dotati di una spettacolare efficacia ornamentale. Sembrano infatti delle spighe circondate da centinaia di petali colorati. La fioritura, peraltro, ci accompagnerà a lungo, visto che dura normalmente da metà primavera a metà estate.

Questa pianta perenne ha dei fiori colorati e lunghi, perfetti per molti giardini e balconi ma occhio all’esposizione

Non dovremo avere paura delle temperature, perché il lupino può resistere anche a periodi prolungati al di sotto degli 0°. Facciamo però attenzione ad evitare i ristagni d’acqua ed alla grandezza dei fiori che nei primi due anni potrebbe essere causa di instabilità. Meglio dunque sostenerla con un supporto di bambù. Evitiamo per questo di piantarlo in zone eccessivamente ventose.

In sintesi, con qualche piccola accortezza potremmo dotare casa nostra di una pianta che ci accompagnerà per tutto l’anno, che si adatta bene a condizioni di terreno e di clima non ideali, e che potrebbero ergersi come bordatura della nostra proprietà attirando l’invidia dei vicini.

