Da qualche anno anche nelle città, i bambini possono vedere degli orti, senza andare in campagna. Merito dei cosiddetti “orti degli anziani”. Quelle iniziative di molti comuni che permettono ai pensionati di coltivare alcune zone pubbliche. Facendole diventare degli splendidi fazzoletti di verde tra il cemento. Un’azione sociale anche di estrema importanza per gli anziani che rimangono così anche impegnati una volta pensionati. Svelato il geniale motivo per il quale abbiamo sempre visto pomodori e lattuga vicini negli orti dei nonni, e la soluzione è davvero stupefacente.

La lattuga è lo scudo termico dei pomodori

Perché, quindi, abbiamo sempre visto pomodoro e lattuga a braccetto negli orti? Risposta semplicissima, ma incredibile: la lattuga è una specie di scudo termico per le piantine di pomodoro. La sua funzione è infatti quella di mantenere caldo il terreno, senza che gli sbalzi possano invece minare la salute delle piante. Ma, mantenere equilibrata la temperatura del terreno, significa anche ridurre la possibilità che la pianta si ammali e i parassiti ne facciano terreno di caccia. Svelato il geniale motivo per il quale abbiamo sempre visto pomodori e lattuga vicini negli orti dei nonni, e la soluzione è davvero stupefacente.

Uno dei migliori alleati è l’asparago

Andiamo invece a vedere un suggerimento tecnico che conoscono davvero in pochi. Sicuramente chi ama coltivare gli asparagi. Una delle verdure più leggere e benefiche in assoluto. Oltre a essere protagonisti di splendidi e gustosi risotti. In tarda primavera, cioè adesso, raccogliamo gli asparagi, che hanno seminato il terreno di minerali e nutrienti, durante la loro crescita. Per questo è anche contestualmente il momento perfetto per innestare i pomodori in prossimità. A questo punto si crea un’alleanza perfetta, perché i pomodori non faranno crescere alcune piante parassite, che altrimenti sono dannose agli asparagi successivi. Una sinergia davvero strepitosa per avere pomodori e asparagi da Serie A.

