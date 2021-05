Per cercare di far crescere forti e belle le piante del nostro giardino siamo disposti a cercare qualsiasi tipo di prodotto. Dai compost naturali ai prodotti industriali, pur di avere fiori colorati e piante radiose. Ma, uno dei migliori fertilizzanti naturali quasi mai contenuto nei prodotti in vendita ma capace di far esplodere di cuori il nostro giardino è il “sale inglese”. Vediamo cos’è assieme ai nostri Esperti e come possiamo applicarlo sulle nostre piante.

Favorisce la sintesi clorofilliana

Qualcuno dei nostri Lettori più attenti alle notizie di cronaca magari avrà sentito nominare questo prodotto, chiamato anche sale di Epsom, abbinato a certe coltivazioni. È infatti uno dei trucchi per rendere molto più produttive le piantagioni di cannabis. Infatti, è uno dei migliori fertilizzanti naturali quasi mai contenuto nei prodotti in vendita ma capace di far esplodere di colori il nostro giardino. Una delle sue virtù principali è quella di favorire la sintesi clorofilliana della pianta. Procedimento, come sappiamo fondamentale per la sua sopravvivenza.

Aumenta l’assorbimento dei minerali

Un altro dei grandi pregi del sale inglese è quello di permettere alla pianta di assorbire meglio minerali e nutrienti con cui l’alimentiamo. E, oltre a favorire così la nutrizione regolare della pianta, questa soluzione è anche in grado di allontanare insetti, parassiti e lumachine. Basterà metterne circa un cucchiaio in un litro abbondante di acqua e inserendo il tutto in un dosatore con spruzzino.

Chi ama le piante di pomodoro ne conosce le virtù

Non è solo la pianta di cannabis a ricevere conforto dall’azione del sale inglese, ma anche il più semplice e amato pomodoro. In questo caso, il nostro prodotto viene incontro alle eventuali carenze di magnesio della pianta di pomodoro. Carenza, che in questa verdura, può davvero rivelarsi fatale per la sua mancata crescita. I coltivatori professionisti di pomodori utilizzano il sale di Epsom proprio per garantirsi una produzione migliore sia per quantità che per qualità. Nel nostro caso, basterà un litro d’acqua, con un paio di cucchiai di sale e una vaporizzazione bisettimanale sulle foglie. Ecco uno dei migliori fertilizzanti naturali quasi mai contenuto nei prodotti in vendita ma capace di far esplodere di colori il nostro giardino.

