Nell’ambito di una vita sana e salutare, a volte può capitare di esagerare. Magari ci si trova fra amici in una serata conviviale. Nell’atmosfera goliardica si può mangiare troppo o bere qualche alcolico in più. Si ride, si scherza, si fanno battute. Un’abitudine che, forse, a causa del Covid 19 è andata un po’ perduta. È, comunque, sintomo di salute mentale, tranquillità e benessere stare con i propri simili. Presto ritorneremo ad abbracciarci come prima.

In questi casi, però, i bagordi possono lasciare degli strascichi. La normale digestione può subire degli intoppi. Ci si può sentire gonfi e pesanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

È facile che faccia la sua apparizione la famosa acidità di stomaco. Ma niente paura!

Basta questo unico ingrediente comune e miracoloso per liberarsi del fastidio dovuto al reflusso gastrico.

I sintomi fastidiosi del reflusso gastrico

I sintomi del reflusso gastrico possono essere davvero fastidiosi. Si ha un rigurgito acido del contenuto dello stomaco che risale su per l’esofago. La salivazione aumenta in maniera esponenziale. Si possono avere dei dolori al torace. Sorgono delle difficoltà di deglutizione, nausea, vomito, singhiozzo. Alcune altre problematiche possono riguardare l’apparato respiratorio. Si pensi alla tosse o alla laringite.

Le cause del reflusso sono le più disparate. Tutte, però, attengono al cardias. Una valvola che divide l’esofago dallo stomaco. Se essa non si chiude in maniera adeguata, si possono presentare dei disturbi che tendono anche a cronicizzarsi. È necessario, come al solito, contattare il proprio medico curante o un otorino di fiducia.

Basta questo unico ingrediente comune e miracoloso per liberarsi del fastidio dovuto al reflusso gastrico.

L’amico del risparmio

Un prodotto prodigioso può venirci in soccorso ancora una volta. Si tratta del bicarbonato di sodio. Abbiamo già visto che questo ingrediente comune può farci risparmiare molti soldi.

Si può utilizzare, infatti, come dentifricio o collutorio. Come disinfettante o sanificatore. Come detersivo o deodorante.

Il bicarbonato, inoltre, ha un pH basico. Sciogliendolo nell’acqua può aiutare a combattere l’acidità di stomaco. Un rimedio semplice, efficace e veloce.

In questo modo il reflusso gastrico sarà solo un lontano ricordo.