La debolezza e l’impostazione ribassista potrebbero far sprofondare le azioni Innovatec durante le prossime settimane. D’altra parte il titolo non è nuovo a movimenti molto violenti sia al rialzo che all ribasso. Ad esempio, dopo il guizzo che ha portato, tra fine 2019 e inizio 2020, nel giro di tre mesi le quotazioni da area 0,13 euro ad area 1,08 euro, l’andamento del titolo è stato quasi sempre al ribasso.

Si spiega solo in questo modo la strana performance del titolo che nell’ultimo anno e negli ultimi cinque anni ha perso il 4% e il 70%, rispettivamente, mentre negli ultimi 3 anni ha guadagnato oltre il 300%.

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato il titolo Innovatec non è messo benissimo. Qualunque sia il parametro utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato.

Dal punto di vista dell’analisi grafica l’impostazione è ribassista e al momento le quotazioni sono aggrappate al supporto in area 0,656 euro. Una decisa chiusura sotto questo livello, accompagnata da un segnale di vendita dello Swing Indicator, farebbe scattare un ribasso almeno fino in area 0,486 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale sotto questo livello, poi, farebbe ulteriormente accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura. Da notare che la massima estensione ribassista passa per il livello di prezzo dal quale era partito il rialzo dell’800% a fine 2019.

Al rialzo, invece, potremmo assistere a un’inversione di tendenza nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,758 euro. Lo Swing Indicator e ill BottomHunter sono già impostati al rialzo.

Innovatec (MIL:INC) ha chiuso la seduta del 28 giugno a quota 0,658 euro in ribasso dell’1,35% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Approfondimento

