Uno dei nostri piatti nazionali la parmigiana di melanzane che addirittura all’estero cercano di copiarci in tutti modi. Ma senza raggiungere mai la qualità di quelle che prepariamo noi italiani pur con le varianti regione per regione. Pura poesia questa inedita parmigiana di melanzane mai mangiata così buona e appetitosa. Un piatto unico che molti amano addirittura portare in spiaggia per la pausa pranzo e che fa delle melanzane le protagoniste indiscusse. Ma non solo perché vedremo come in questa nostra alternativa c’è un ingrediente che può fare decollare il nostro piatto.

Pura poesia questa inedita parmigiana di melanzane mai mangiata così buona e appetitosa

Per una volta facciamoci il segno della croce e non guardiamo alle calorie di questa nostra versione delle melanzane alla parmigiana. Utilizzeremo infatti la besciamella ingrediente non propriamente leggero anche se disponibile nella versione light.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Possiamo però recuperare una parte di calorie preferendo la cottura delle melanzane al forno anziché friggerle. Non sarà la stessa cosa per quanto riguarda l’intensità del sapore ma risulteranno sicuramente più digeribili soprattutto se mangiate a cena.

L’inserimento della besciamella

Regione che vai e parmigiana che trovi con l’aggiunta di alcuni nuovi ingredienti e soprattutto il cambio di formaggi per la farcitura. Noi preferiamo attenerci all’uso della mozzarella che consigliamo di qualità, magari di gastronomia, anche per non navigare letteralmente nell’acqua di conservazione.

La besciamella che fa la differenza sarà sicuramente quella preparata in casa da noi ma possono andare anche quelle già pronte a patto però di puntare sulla qualità del prodotto.

Utilizzeremo la besciamella imbevendone le melanzane proprio nel momento della stratificazione, ricoprendo poi con il prosciutto o il pomodoro e la mozzarella. Inserendo pepe e parmigiano grattato. E avendo cura che proprio l’ultimo strato o tetto che dir si voglia contenga ancora l’ultimo colpetto di besciamella, pepe e parmigiano. Qualcuno ci adagia pure sopra una spolverata di pane grattato che aiuterà a formare la crosticina.

Approfondimento

Pochi conoscono l’ingrediente segreto delle vere penne all’arrabbiata cucinate dai migliori chef