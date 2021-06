Prendiamo tre ingredienti molto amati dagli italiani: pollo, pomodorini e melanzane. Uniamoli in un secondo veloce, pratico e gustoso. Ma stando attenti alle insidie di un piatto semplice all’apparenza, pieno di trappole nella preparazione. Svelato finalmente il segreto dei migliori chef per cucinare uno dei secondi più semplici e trasformarlo in un piatto da re. Seguendo i suggerimenti della nostra Redazione.

Il pollo perfetto per il nostro piatto

Beata comodità che ci permette di trovare i petti di pollo già pronti al supermercato, o facendoceli tagliare dal macellaio di fiducia. Addirittura, adesso c’è la scelta con lo spessore della carne. Per la nostra ricetta consigliamo quelli tradizionali, né troppo spessi, né troppo sottili. Facciamo il conto di un paio di fette di petto a commensale. Ricordiamoci sempre di lavarli, soprattutto se li abbiamo presi al supermercato. Per dargli ulteriore profumo e sapore, possiamo metterli in ammollo nelle spezie per qualche minuto.

Come eliminare l’amaro dalle melanzane

Le melanzane sono saporite e leggere, poco caloriche e nutrienti. Ma, spesso hanno una pecca: sono amare. Non è mai facile sceglierle, il consiglio è quello di affidarci al fruttivendolo di fiducia che ne conosce la qualità. Se non si fallisce questo passaggio è svelato finalmente il segreto dei migliori chef per cucinare uno dei secondi più semplici e trasformarlo in un piatto da re. Le melanzane sono proprio il nucleo della ricetta. Se trattate alla perfezione il piatto sarà superbo, altrimenti rischiamo una clamorosa debacle.

Il nostro modo per eliminare l’amaro

Il suggerimento che diamo ai nostri Lettori non è quello tradizionale per eliminare l’amaro delle melanzane. Ma lo adattiamo a questo piatto:

tagliamole e riponiamole in una ciotola assieme ad acqua, sale e latte;

lasciamole in ammollo per una mezzoretta;

risciacquiamo prima di mettere in tegame.

Non abbiamo adottato il sistema col solo sale e nemmeno quello con la farina. Con questo segreto il nostro pollo con melanzane e pomodorini sarà davvero strepitoso.

Approfondimento

