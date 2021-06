Con l’arrivo del caldo si cerca di evitare di accendere il forno. Non è questo tuttavia un buon motivo per rinunciare a preparare delle dolci golosità. Ecco dunque una delle torte più amata della tradizione, da fare senza adoperare il forno. Vediamo quindi come cucinare la deliziosa torta caprese in una versione estiva senza cottura per un gusto sublime in poche e semplici mosse.

Gli ingredienti sono quelli della versione classica.

160 gr di biscotti al cacao;

90 gr di burro fuso;

400 gr di panna per dolci;

200 gr di mascarpone;

50 gr di zucchero a velo;

200 gr di cioccolato fondente;

80 gr di mandorle pelate.

In alternativa al mascarpone di può utilizzare la ricotta a seconda delle preferenze di gusto.

Mettiamoci all’opera per preparare la deliziosa torta caprese in una versione estiva senza cottura per un gusto sublime in poche e semplici mosse.

La base

Si comincia tritando finemente i biscotti in un frullatore. Versiamoli in una ciotola. Incorporiamo il burro fuso tiepido. Mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Foderiamo una teglia con della pellicola trasparente. Versiamoci dentro il tutto. Quindi livelliamo la superficie aiutandoci con un cucchiaio. Poniamo in frigorifero per mezz’ora. Questa diventerà la base del nostro dolce.

La crema

Nel frattempo tagliamo grossolanamente il cioccolato fondente. Quindi sciogliamolo a bagnomaria o nel forno a microonde. Nel frattempo mettiamo le mandorle nel mixer. Quindi tritiamole molto finemente. A parte montiamo la panna per dolci. Per ottenere un buon risultato suggeriamo di tenere in frigo per una mezz’ora tanto la panna quanto la frusta che adopereremo. In questo articolo ci sono tutti i segreti per ottenere un risultato perfetto in poco tempo. Una volta che la panna sarà pronta, incorporiamo il mascarpone e lo zucchero a velo. Attenzione a che i movimenti siano sempre dall’alto verso il basso. In questa maniera si eliminerà il rischio che la panna si smonti. Uniamo poi il cioccolato fuso, lasciato intiepidire, e giriamo bene il tutto. Infine versiamo le mandorle tritate ed amalgamiamo tutti gli ingredienti. Versiamo la crema sulla base preparata in precedenza. Lasciamo il tutto in frigo per 12 ore.

Ecco pronta la deliziosa torta caprese in una versione estiva senza cottura per un gusto sublime in poche e semplici mosse.

Togliamola dalla teglia ed eliminiamo la pellicola trasparente. Va servita fredda. Si può spolverizzare la superficie con dello zucchero a velo o accompagnare con un ciuffo di panna.