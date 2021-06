L’estate è la stagione che segna la vittoria dei gelati e dei ghiaccioli sulle torte e sui dolci tipici del resto dell’anno. Cala, ovviamente, il desiderio di accendere il forno e utilizzare invece il frigorifero per custodire i nostri dolcetti. Infatti, parlare di torte col caldo, richiama spesso a quelle fatte col gelato e la frutta fresca. Ecco, allora, che bastano questi dolcissimi frutti estivi per preparare due torte spettacolari che delizieranno i nostri palati per tutta l’estate. La nostra Redazione propone due ottime compagne estive se abbiamo voglia di dessert.

La regina di questa stagione

Bastano questi dolcissimi frutti estivi per preparare due torte spettacolari che delizieranno i nostri palati per tutta l’estate, partendo dalla regina. È la torta “passion fruit”, il primo dolce che suggeriamo. Parliamo di una delle torte più semplici da preparare. Dal gusto diverso dal solito, ma che conquisterà i commensali. Perfetta per compleanni, onomastici, ricorrenze, ma anche per una merenda dei bambini o come dessert per chiudere al meglio la serata. Unica nota un po’ stonata: l’accensione del forno. Quindi, è preferibile prepararla prima del caldo intenso. Mango e frutto della passione i due ingredienti principali.

Il tiramisù estivo

Se la passion fruit è la regina dell’estate, il tiramisù è il re indiscusso di tutto il resto dell’anno. Un dolce che noi italiani sappiamo fare benissimo e in molte varietà, tutte golose. Per questa stagione, proponiamo la variante più conosciuta con le fragole. Ma, sottolineiamo anche due alternative molto interessanti: il tiramisù alle albicocche e quello all’ananas.

Quest’ultimo, con la possibilità di prepararlo col frutto fresco, tenendo ovviamente conto nella preparazione, della sua maggior acidità. Per chi non conosce questa versione, la ricetta è praticamente uguale a quella del tiramisù classico. Basterà semplicemente sostituire la cioccolata, il caffè e gli ingredienti tradizionali con la frutta. Per renderlo ancora più leggero, ecco lo zucchero di canna. Date le temperature, raccomandiamo sempre molta attenzione a panna e mascarpone, esposti agli sbalzi di temperature.

Approfondimento

