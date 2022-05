Ci sono degli ingredienti che non possono assolutamente mancare in dispensa, perché sarebbero utili a preparare svariate pietanze. Diverse ricette italiane presuppongono l’uso di cipolla, aglio e patate, perché donano un sapore inconfondibile ai piatti e sono ricchi di nutrienti. In più, fattore da non sottovalutare assolutamente, è che costano poco, inoltre sono facilmente reperibili, praticamente tutto l’anno.

Non è raro tenerle in dispensa e comprarne anche in grande quantità, ma può anche capitare di dimenticarle per settimane in qualche angolo della cucina. Non facciamo caso a come li conserviamo, credendo che durino a vita, ma invece li ritroviamo germogliati in breve tempo. È davvero un peccato sprecare soldi e buttare via questi preziosi tuberi saporiti, rinunciando così a creare qualche ricetta dell’ultimo minuto.

Svelati i trucchi infallibili per non fare germogliare aglio, cipolla e patate fresche e conservarli a lungo in casa

Per quanto riguarda le cipolle, sono tanti i metodi per conservali al meglio evitando di rovinarle irrimediabilmente. Sappiamo bene come siano sensibili all’umidità, all’eccessivo freddo o caldo e anche alla luce. La prima cosa da fare, infatti, è riporle in luoghi asciutti e bui, al riparo da temperature che possano rovinare il loro sapore.

Di fatto dovremmo evitare di metterle in frigorifero, meglio scegliere un punto della casa che abbia altre caratteristiche. Potremmo, ad esempio, riporle in delle cassette di legno riciclate, stratificando con dei fogli di giornale o della carta del pane.

In alternativa, potremo riutilizzare dei vecchi collant per inserire le cipolle all’interno, in modo che prendano aria, appendendole in un punto fresco e buio. Alcuni, per non fare crescere i germogli, brucerebbero con una semplice candela la radice, prima di riporle in dispensa.

I metodi della nonna

Mentre se vogliamo mantenere a lungo le teste d’aglio, dovremmo cercare di non separare gli spicchi, in questo modo dureranno per molto più tempo. Potremmo riporlo in contenitori per alimenti in alluminio, ancora meglio nella carta o in una scodella di coccio. L’importante è che prendano aria in luoghi al riparo dalla luce.

Inoltre, se abbiamo un po’ di tempo, dedichiamolo per conservare l’aglio sott’olio, potremo sfruttarlo per mesi e mesi. Basterà riempire di olio un barattolo con chiusura ermetica, aggiungere gli spicchi d’aglio e qualche profumata erba aromatica.

Se invece cerchiamo un metodo per le patate, ecco svelati i trucchi infallibili per non fare germogliare le nostre scorte. Possiamo lasciarle nella loro retina, in una cassettina di legno oppure ripianiamole in degli stracci in cotone asciutto. In questo tipo di tessuto potranno rimanere intatte per diverse settimane.

Un’altra semplice opzione è conservarle insieme a una mela o a dei profumati fiori di sambuco all’interno di una cesta di vimini, che faccia passare l’aria. Posizioniamole in un luogo buio, con una temperatura tra i 5 e i 10 gradi, dove non ci sia molta umidità.

