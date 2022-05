La primavera è rigogliosa non solo perché potremo assistere a fioriture magnifiche, passando per i campi noteremo distese di fiori colorati che trasmettono allegria. Questo, infatti, è anche il periodo ideale per mettere in tavola tantissime verdure e ortaggi che la natura ci offre. Molte sono ricche di vitamine e sali minerali e favoriscono il benessere generale dell’organismo, ma soprattutto, cucinate in certi modi, renderanno le nostre ricette speciali.

I più diffusi del periodo sono sicuramente i carciofi e gli asparagi, dal gusto deciso e particolare, ne troveremo a centinaia nei banchi ortofrutticoli. C’è da dire, però, che nonostante la bontà hanno bisogno di particolari tecniche per essere preparati e per eliminare il loro retrogusto amarognolo. Inoltre, il loro costo non è basso e se volessimo preparare un pranzo o una cena per più persone, dovremmo spendere cifre esorbitanti.

Basta con carciofi e asparagi in padella, proviamo questa verdura primaverile ed economica per preparare gustosi piatti e per accompagnare carne e pesce

Sono svariate le ricette che li vedono protagonisti indiscussi di stagione. In forno, come contorno, ma anche come condimento di un risotto o di una pasta vegetariana. Il modo più comune per cucinarli in modo veloce e sbrigativo, però, è in padella, con un filo d’olio e pochi cucchiai di acqua, arricchiti con spezie e aromi.

Sono invece molto più economici quelli che in alcune parti d’Italia chiamano strigoli e che spesso possiamo anche trovare nei campi, dove crescono spontanei. Il loro nome è, in realtà, Silene vulgaris ed è una pianta perenne che produce dei caratteristici fiori a forma di calice bombato, come fosse un palloncino. Le sue foglie sono utilizzabili in cucina in svariati modi, sia crude che cotte, è un’erba decisamente versatile.

Idee in cucina per gli strigoli

Per variare il menù settimanale e proporre delle alternative, quindi, basta con carciofi e asparagi in padella, prepariamo dei piatti a base di strigoli. Il sapore ricorda i piselli e gli spinaci ed è un perfetto contorno che si sposa benissimo con la carne o con il pesce.

Dopo averli puliti per bene, basterà fare un leggero soffritto con olio, aglio e del peperoncino, per assaporare in pieno il loro piacevole gusto. Le foglie sbollentate sono ideali per dare vita a delle spettacolari polpette, con l’aggiunta di uovo, formaggio e pangrattato, da cuocere con del sugo di pomodoro. Se le frulliamo, invece, potremo aggiungerle all’impasto delle tagliatelle o realizzare delle lasagne verdi con crema di strigoli e merluzzo.

Usiamo gli strigoli per fare dei condimenti per il risotto o pasta, con l’aggiunta di pezzetti di salsiccia oppure del gorgonzola o addirittura abbinati alla rana pescatrice. Non resta che usare un po’ di creatività in cucina per provare questa pianta saporita che le nostre nonne usavano in tante ricette.

