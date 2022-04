In tanti apprezzano il grande valore delle erbe aromatiche, sia perché contengono molte proprietà benefiche, sia per il loro sapore che rende i nostri piatti ricchi e molto gustosi. Senza di loro le nostre ricette avrebbero completamente un altro sapore.

In fondo non è complicato coltivare queste piante, molte di loro crescono molto velocemente e sopravvivono praticamente a tutte le temperature, come il rosmarino. Altre sono più delicate, come il basilico, hanno bisogno di più accorgimenti, ma possono essere tranquillamente coltivate in piena terra o in vaso.

Un’altra splendida qualità è il profumo intenso che sprigionano e per questo molti espongono le varie piantine sul davanzale di casa o anche all’interno, per profumare l’ambiente.

Come conservare facilmente il rosmarino e il basilico fresco ed essiccarli senza forno ed essiccatore con queste idee geniali

In linea di massima non dovremo aspettare troppi mesi prima di raccogliere queste erbe fresche, se abbiamo già seminato, o acquistato la piantina, in poco tempo dovremo organizzare la raccolta.

Prima che le foglie comincino a rovinarsi, e per garantire una crescita rigogliosa, sarà meglio pensare già ora a come sfruttarle per il resto dell’anno. Il classico metodo piuttosto sbrigativo è prendere i rami di rosmarino o le foglie di basilico e metterle all’interno di sacchettini per congelarli. Meglio usare gli stampi in silicone dei cubetti di ghiaccio per posizionare le erbe con l’aggiunta di acqua, burro o olio, prenderanno meno spazio e saranno monodose.

Un altro modo per riporre le foglie in dispensa è metterle sotto sale, basterà riempire dei contenitori di vetro ermetici con del sale, grosso o fino, stratificando con le erbe pulite e asciutte. Ricordiamo di riporle in un luogo asciutto

Mentre un’idea furba e anche appetitosa è preparare un goloso pesto di basilico o di rosmarino, per aggiungerlo direttamente nelle pietanze. Usiamo la proporzione di 3 tazze di basilico, o rosmarino, e 1 di olio d’oliva e una manciata di sale. Frulliamo e mettiamo il condimento in barattoli sottovuoto, lasciamoli in freezer o in frigo, se lo consumeremo in settimana.

Seccarle a casa

Se vogliamo essiccare le nostre erbe profumate, appena colte, non dovremo per forza usare il forno o l’essiccatore. Infatti potremmo farlo con la friggitrice ad aria, l’elettrodomestico che sta spopolando negli ultimi tempi.

Impostiamo una temperatura che non superi i 50°C, posizioniamo le foglie o ramoscelli in modo da non sovrapporli nel cestello. Ci vorranno massimo 2 ore, meno se le quantità sono ridotte, e il loro sentore rimarrà intatto. Se invece non abbiamo tempo, usiamo il microonde con la temperatura al minimo per circa 5 minuti, controllando lo stato d’essiccazione.

Se già il sole è caldo e intenso, invece, mettiamo le erbe aromatiche all’aria aperta nelle cassette di legno riciclate e coperte con una zanzariera, controllando di giorno in giorno il loro stato.

Ecco, dunque, come conservare facilmente il rosmarino e il basilico usando anche qualche tecnica d’essiccazione.

