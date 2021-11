Sfogliando i vari ricettari, che teniamo gelosamente custoditi in casa, molti piatti sono spesso aromatizzati con erbette. Per rendere una pietanza speciale e risaltare i profumi, infatti, usare le varie risorse della Natura può rappresentare la mossa giusta.

Le nostre nonne ci hanno tramandato i trucchetti per rendere una salsa di pomodoro gustosa, con alloro e basilico, o risaltare il pesce con il rosmarino. Anche nelle zuppe e minestroni, inserire gli aromi può trasformare in meglio un piatto altrimenti noioso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

La maggior parte delle volte ci limitiamo a usare sempre le solite spezie ed erbe e non usciamo mai dalla nostra zona di comfort. Un po’ per paura di sbagliare, ma anche perché non conosciamo proprio tutte le erbe commestibili.

Basta basilico e prezzemolo in cucina, per avere piatti sbalorditivi e profumati usiamo queste curiose erbe aromatiche

Fino ad ora basilico, prezzemoli, menta e alloro sono stati i nostri compagni fidati, nella preparazione delle nostre ricette tradizionali. Potremmo, però, anche ampliare l’orizzonte e tuffarci in esperimenti del tutto nuovi per noi, anche per cambiare sapori.

Basta basilico e prezzemolo in cucina, per avere piatti sbalorditivi e profumati usiamo queste curiose erbe aromatiche che pochi utilizzano, ma che possiamo trovare nei negozi specializzati.

La mirride odorosa è una pianta perenne, resistente al freddo e facile da coltivare, usata anche per decorare perché molto bella da vedere. Infatti, le foglie somigliano molto a quelle delle felci, a volte cresce spontaneamente in alcuni luoghi in collina.

Il suo odore ricorda molto quello dell’anice e del finocchio, possiamo conservare i fiori e le foglie essiccate per farne uso tutto l’anno.

In cucina potremmo utilizzare praticamente ogni sua parte, comprese radici e semi, interessante usarla nelle marmellate e frutta cotta, perché riduce l’acidità. Ottima anche per condire insalate, minestroni, grazie al suo sapore dolce ma deciso.

La perilla è molto apprezzata in Corea, esteticamente potrebbe essere scambiata con la pianta di basilico, ma le sue foglie hanno spesso i bordi seghettati e sono colorate. Semplice anche da coltivare in vaso, produce dei graziosi fiori bianchi nel periodo estivo. Ottima sia cotta che cruda, il sapore è simile alla melissa dal profumo balsamico.

Erba aglina

L’erba aglina è chiamata anche “aglio cinese”, è infatti una pianta bulbosa originaria della Cina. Esteticamente sembra l’erba cipollina, ma il sapore richiama quello dell’aglio ma molto meno intenso, più delicato e digeribile.

Tritando le sue piatte, lunghe e sottili foglie potremo condire tartare, insalate, carni, pesce, salse, ma senza coprire i vari sapori. In estate vedremo apparire dei piccoli ed eleganti fiori color panna, sarà un’ottima idea piantarle anche in balcone.