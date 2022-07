L’estate è appena iniziata, ma ancora molti non si sentono davvero pronti alla prova costume. Il problema si verifica ogni anno, quando ci accorgiamo di esserci rilassati troppo nel periodo invernale. Abbiamo smesso di fare esercizi e adesso desideriamo tornare in forma con tutte le nostre forze.

La pancia ci sembra flaccida e i fianchi troppo pronunciati per indossare il bikini. Nel frattempo una tremenda cellulite pare essere comparsa sulle cosce. Purtroppo, con tutto l’impegno possibile, a volte non riusciamo totalmente a raggiungere i nostri obiettivi. Questo non significa dover rinunciare ad andare al mare o in piscina.

Infatti, ci sono dei modi abbastanza semplici per nascondere qualche imperfezione o un paio di chili di troppo indossando i costumi. Ecco svelati i trucchi delle modelle per sembrare più magre senza doversi preoccupare di chi ci guarda.

Il segreto è nella postura, cioè nelle posizioni che prendiamo appena uscite dall’acqua o distese sulla battigia a prendere il sole. A partire da questo elemento molto importante il nostro fisico si modellerà e appariremo più sicure e sexy.

Svelati i trucchi delle modelle per sembrare più magre indossando il costume e appena usciti dall’acqua e con quali capi nascondere la pancia

Il punto di partenza è avere una postura corretta. Spesso prendiamo pose sbagliate, che possono nuocere alla nostra schiena e che ci fanno apparire meno attraenti di come siamo. Camminare curvi, con la pancia eccessivamente rilassata e all’infuori, ci fa apparire più basse e tozze.

In questo caso l’unica soluzione è fare caso a come camminiamo e stiamo all’in piedi, quindi sistemare la postura. Spalle dritte e rilassate, busto eretto e pancia in dentro, diventeranno un mantra e appariremo più alte e slanciate.

Per quanto riguarda le posizioni quando si sta stese sul telo mare, iniziamo con la posizione della diva. Distese parzialmente, poggiando sui gomiti portiamo le spalle indietro e accavalliamo le gambe. Questa posizione aiuta a tendere gli addominali e nasconde la pancetta.

Altro metodo per nascondere la pancetta prendendo il sole consiste nello stendersi totalmente accavallando una gamba. Il ginocchio sarà rivolto verso l’esterno e la testa rivolta da un lato. La coscia si tenderà e la pancia sarà costretta ad andare in dentro naturalmente.

Un’altra posizione da terra che ci fa sembrare più slanciate consiste nel distenderci totalmente portando le braccia indietro. In questo modo faremo anche un favore alla nostra schiena che si rilasserà. Quando usciamo dall’acqua manteniamo l’addome teso e stiamo ben dritte, anche se la sabbia potrà darci filo da torcere.

Camminando lentamente, cerchiamo di mettere una gamba davanti all’altra. Questo permetterà di nascondere la pancia e ci darà un movimento sensuale. Per finire, scegliamo vestiti e parei a V che sottolineino la vita e che arrivino sopra le ginocchia. Distoglieremo lo sguardo dalla pancia e, se abbiamo un seno prosperoso, lo esalterà.

