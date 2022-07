Se ci si sente come se si fosse ubriachi, con stordimento e vertigini, la causa potrebbe essere di natura neurologica

Purtroppo molte persone, nel corso della propria vita, hanno sperimentato un senso di sbandamento e mancanza di equilibrio. Spesso questi sintomi si sono presentati accompagnati da vertigini e mal di testa. Inoltre alcuni soggetti hanno riscontrato tremori costanti e diffusi, oltre a problemi relativi alla vista. Mettere a fuoco gli oggetti diventa difficile, perché il campo visivo assume toni più scuri, che talvolta si presentano come vere e proprie macchie mentre si legge o si osserva qualcosa.

La sensazione corrisponde a quella che si ottiene con una sonora sbronza, ma senza aver bevuto un goccio d’alcol. Decisamente, non è un’esperienza piacevole. È risaputo che l’alcol sia una sostanza altamente infiammatoria per il nostro organismo, assieme ad altre che possono essere davvero insospettabili. Eppure è chiaro che, se ci si sente come se si fosse ubriachi e non è passata neppure per l’anticamera l’idea di ordinare un drink, c’è qualcosa che non va.

L’instaurazione di questi sintomi può essere riconducibile anche a un periodo di stanchezza e forte stress, pertanto non bisogna agitarsi inutilmente. Alcuni soggetti hanno scoperto di aver sperimentato questo strano senso di malessere a causa di un eccessivo consumo di zuccheri raffinati, ad esempio.

È comunque consigliabile prenotare una visita dal neurologo, dopo essersi confrontati con il proprio medico di base. Perché, sebbene siano disturbi riconducibili a molti fattori, essi possono celare, tra le altre cose, anche un problema di natura neurologica. I sintomi di un’ubriachezza non provocata dall’assunzione di alcol sarebbero radicati in molteplici motivi. Va detto che anche l’assunzione di sonniferi e benziodiazepine, sotto prescrizione medica, per risolvere uno stato d’ansia o insonnia transitoria, potrebbe avere questi effetti collaterali.

Anche l’esordio di una patologia virale destabilizzerebbe l’equilibrio motorio e annebbierebbe la mente. Se si è consapevoli di avere una sindrome da fermentazione virale, questi problemi non stupiscono più di tanto. Chi ha questo problema è già al corrente del fatto che, in tal caso, l’intestino sarebbe disfunzionale al punto di trasformare zuccheri e carboidrati in etanolo. Anche questa condizione deve però essere convalidata da una diagnosi medica specialistica, seguita anche dalla prescrizione di una cura adeguata.

Alcune persone decidono di smettere di bere il caffè al risveglio. Magari perché già soffrono di uno stato di infiammazione sistemica. Ecco che la brusca interruzione dell’assunzione di caffeina potrebbe portare vertigini e stordimento. Una visita neurologica è imperativa se questo stato si presenta a più riprese, perché può nascondere problemi importanti. Il neurologo saprà anche convalidare, nel caso, quella che è la risposta più comune in questi frangenti.

A livello cerebrale, infatti, un soggetto che accusa frequentemente i sintomi dell’ubriacatura potrebbe essere affetto dalla sindrome della stanchezza cronica. A questo punto tutto avrebbe una legittima spiegazione, poiché si tratta di una patologia che sfalserebbe e amplificherebbe la percezione della debolezza e della spossatezza generale. La sensazione sarebbe quella di deambulare faticosamente, con il rischio di sbandare e cadere. Può essere una condizione davvero invalidante, per la quale una diagnosi medica, seguita dalla prescrizione di una cura, sarebbe doverosa e urgente.

