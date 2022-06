Secondo la mitologia colui che guidava la nave di Enea, esule da Troia, sarebbe caduto in mare per la stanchezza, dando il suo nome alla zona. Piace sempre la leggenda, soprattutto quando si lega alle località che vorremmo andare a visitare. Ma non piace solo a noi italiani, anzi, ancora di più agli stranieri che ben sanno quanta storia e leggenda si nascondano nel Bel Paese. Ed è il caso della meta mare che andremo a vedere oggi e che moltissimi siti stranieri indicano come la probabile outsider 2022 del Mediterraneo. Tutta italiana e bellissima e, la cui storia, è condita pure dalla leggenda e dalla mitologia. Nulla di meglio che andare a scoprirla.

Il mito che accompagna il mito

La spiaggia delle Saline di Palinuro, nel meraviglioso Cilento, è quello che si potrebbe definire il mito nel mito. Se cerchiamo una bella spiaggia ampia, con sabbia morbida e dorata, l’abbiamo trovata. Circa 5 km di litorale con delle calette misteriose e affascinanti pronte ad accoglier il turista. I pini mediterranei e secolari tutto attorno a garantire quell’aspetto nostrano che tanto piace anche agli stranieri. Un fascino suggestivo e unico che deve all’evaporazione dell’acqua, con la presenza del sale marino, il suo nome.

Super votata sul web e amatissima dagli stranieri che cercano il meglio questa meta mare italiana che sarà la vera rivelazione 2022

Cinque Vele di Legambiente e Bandiera Blu per la perla del Cilento, ossia la spiaggia di Pollica. Un angolo di Paradiso che alterna spiaggia libera e selvaggia a tratti organizzati e attrezzati. Qui c’è davvero tutto quel fascino mediterraneo originale che i turisti stranieri cercano in Italia e Grecia. Scogliere rocciose che sembrano sfidare il tempo e il mare, dal quale sembrerebbe affiorare Poseidone con tutte le sirene.

Per gli amanti della natura

Per chi ama alla follia la natura selvaggia e quasi incontaminata, ecco Cala d’Arconte, sospesa tra la roccia e il mare. Tra ulivi e boschi con delle spiaggette isolate e nascoste, che spesso ospitano anche i naturisti. Ossia coloro che vogliono prendere il sole integrale e qui trovano la loro privacy. Siamo più vicini a Marina di Camerota che a Palinuro e il paesaggio è sempre una favola. Uniamoci poi un’accoglienza e un’ospitalità super e la cucina locale ed è presto spiegato perché questa zona è super votata sul web e amatissima dagli stranieri.

Lettura consigliata

Alla scoperta di questo meraviglioso borgo senza tempo che ha vinto un sacco di premi e potrebbe conquistare il nostro cuore per sempre