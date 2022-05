Amatissimo già dagli antichi romani per il suo vino pregiato questo borgo unico ed esempio perfetto di architettura che i siti americani indicano come il luogo ameno per sposarsi

Gli antichi romani non ci hanno lasciato solo meravigliose testimonianze artistiche, archeologiche e linguistiche, ma anche la passione per il vino. Come dimenticare certi loro proverbi ancora oggi attualissimi, come “in vino veritas”, da seguire quando siamo particolarmente brilli. Una passione per il vino che non avevano però solamente come bevitori, ma anche come imprenditori. Se oggi l’export delle nostre uve all’estero ci porta tra i migliori al Mondo, è anche per la tradizione e i vitigni che ci hanno lasciato i nostri avi. Il magnifico borgo che andremo a vedere oggi detiene un record proprio parlando di vino. Infatti i romani si erano innamorati non solo della posizione geografica di questa perla, ma anche del suo vino particolarmente pregiato.

Una storia nobile e antica

Amatissimo già dagli antichi romani per il suo vino è questo borgo dalla storia antica. Plinio il Vecchio letterato e scrittore latino, punto di riferimento per letteratura classica, più di 2.000 anni fa elogiava la bontà del vino prodotto a Torre di Palme. Siamo nel primo entroterra marchigiano, nella Provincia di Fermo, con uno sguardo meraviglioso sul mare circostante. Quella che ormai si definirebbe con un termine abbastanza usato “terrazza sul mare”. Questo borgo, costruito dagli antichi Piceni, popolo orgoglioso e fiero della propria identità, ha vissuto una storia ricca di avvenimenti. Testimonianze tutte raccolte tra queste mura e nel bellissimo museo locale. Un borgo turrito, che nella specifica architettura militare rappresenta davvero un esempio perfetto.

La sua vicinanza con Fermo, altra meta da non perdere, ha contraddistinto la storia di questo borgo, che nonostante le sue dimensioni non enormi è davvero meraviglioso. Citato sulle guide internazionali per la bellezza di tutti i suoi edifici medievali e rinascimentali. Ma, soprattutto per quel dedalo di vie, che consentono al visitatore di godere di scorci unici nel loro genere.

Per chi ama la fotografia, Torre di Palme rappresenta davvero il top. Da vedere assolutamente il Piazzale Belvedere che una famosa rivista americana ha segnalato come uno dei posti più belli al Mondo in cui ci si potrebbe sposare. Dunque ecco un borgo che ci delizierà con la sua storia e col suo fantastico vino. Similmente a un altro borgo turrito che è circondato da viti e ulivi di pregio.

