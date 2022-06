Come coltivare nell’orto e in vaso il basilico artico, il rosso e quello verde oltre agli altri tipi

Il successo di primi e secondi piatti si deve molto agli ingredienti base di qualità. Possono rendere speciale un piatto anche i condimenti. Pensiamo alla pasta fresca o ripiena e a come possiamo esaltarne aspetto e gusto con dei sughi, formaggi e spezie.

Ciò che esalta un primo o un secondo può essere anche l’impiego sapiente di un’erba aromatica. Curiamo volentieri per vari usi tante piante, tra cui salvia, timo, maggiorana, menta e altre. In vaso o in giardino sono sempre pronte a insaporire ciò che cuciniamo.

Un’erba aromatica molto amata è il basilico. Le varietà comune e genovese sono molto conosciute e tra le più coltivate.

Tante varietà

Innanzitutto, bisogna sapere che oltre al tipo verde più conosciuto ci sono altre varietà di basilico. Scopriamo come coltivare nell’orto e in vaso alcuni tipi di basilico:

basilico rosso. Coltivato soprattutto nel sud est asiatico si sta diffondendo anche in Italia. Il profumo è intenso e può insaporire insalate e secondi piatti. Si può seminare da febbraio e trapiantare se si vuole in campo tra maggio e giugno. Gradisce le zone assolate. L’irrigazione, specialmente in estate, dev’essere abbastanza frequente ma non abbondante;

basilico greco. A differenza di quello comune, questo tipo di basilico ha foglie piccole e quando cresce diventa come un cespuglio arrotondato. Può essere coltivato in vaso o nell’orto. Bisogna fare attenzione a non esporlo troppo al sole o a temperature elevate sopra i 25 gradi. L’annaffiatura sarà regolare facendo attenzione a procurargli un terreno ben drenante.

Ci sono altre varietà di basilico, tra cui:

il basilico artico, che si può trapiantare anche a marzo e resiste bene a temperature basse, anche di 10 gradi;

poi abbiamo quelli dal sapore sorprendente, come il basilico cannella o liquirizia.

Un’erba aromatica particolare è il basilico menta. Questa varietà presenta foglie più lunghe e sottili rispetto a quella comune. L’aroma intenso ricorda la menta e può insaporire diversi piatti, specialmente quelli con carne o pesce. Teme il freddo e ama le zone soleggiate. La semina può avvenire tra marzo e aprile, mentre il trapianto preferibilmente a maggio.

In generale, il basilico verde e gli altri tipi, quindi, si seminano in primavera e si trapiantano tra maggio e giugno. Il terreno in vaso o nell’orto dev’essere umido ma non fradicio e quindi meglio uno drenante e irrigazioni frequenti ma con poca acqua. Se c’è bisogno di qualche fogliolina, abbiamo cura di lasciarne un po’ sulla pianta. Alla comparsa dei fiori, meglio tagliarli. Inoltre, per mantenere umido il terreno, si potrebbe fare una pacciamatura coprendo la zona accanto al fusto.

