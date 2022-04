Capita spesso di imbatterci in un borgo pluripremiato per la sua bellezza. Ritrovarsi tra le sue mura e vedere ovunque cartelli che ne indicano i trofei ottenuti nella sua storia per il suo patrimonio artistico. In Italia cose così accadono per migliaia e migliaia di località. Come questa gita che potremmo organizzare per le prossime uscite pasquali. Ma oggi ci occuperemo di una località premiata tra le premiate. Sembra incredibile, come dire la Miss tra le Miss. Eppure è quello che è capitato a questo borgo incredibile, che, negli ultimi anni sta facendo incetta di premi. Come una squadra pluri-scudettata.

Meno di 2.000 abitanti ma un fascino senza tempo

Siamo nella bellissima Montalbano Elicona, non lontani da Messina, in Sicilia. Tanti i riconoscimenti per questa perla che sembra baciare il mare e che vanta un castello voluto dal Re di Sicilia Federico III. Addirittura, qualche anno fa Montalbano Elicona fu premiata come “Borgo dei Borghi”. Se ne occuparono anche delle troupe internazionali che hanno definito questa cittadina “poesia d’architettura senza tempo”. Le sue origini sono comunque antiche e tra le tante leggende legate al suo nome, ci sarebbe anche il nome di “luogo eccellente”, che gli diedero gli Arabi quando occuparono l’isola. Con poco meno di 2.000 abitanti ma una storia ricca e preziosa.

Alla scoperta di questo meraviglioso borgo senza tempo che ha vinto un sacco di premi e potrebbe conquistare il nostro cuore per sempre

Sono tantissime le chiese da visitare in questa cittadina che ci affascinerà in ogni suo angolo. Di notte, poi con le luci delle case e delle vie che si raccolgono attorno alla rocca, lo spettacolo è a dir poco fantascientifico. Tra pascoli e boschi, mare e arte, Montalbano Elicona vanta delle rocce naturali e misteriose che attirano anche i fan dell’occulto e del mistero. San Nicola, patrono della città è anche il nome dello splendido Duomo che arricchisce il borgo. Successivamente venne anche dedicato alla Vergine Assunta, col Papa che elevò la chiesa a Basilica Minore.

Lo spettacolo dell’”insabbiata”

Alla scoperta di questo meraviglioso borgo senza tempo che a giugno si colora d’immenso. Adesso che stiamo tornando alla normalità, segniamoci con un circoletto rosso il mese di giugno in questa località. Il “Corpus Domini” a giugno si colora infatti in tutto il paese della cosiddetta “insabbiata”. Tutti la pavimentazione del centro storico viene dipinta con sabbie colorate che formano vere opere d’arte. Per un’emozione unica al Mondo.

