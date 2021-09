Qualche settimana fa avevamo visto come stupire gli ospiti a cena con questa straordinaria torta salata con 3 ingredienti strepitosi. Oggi invece ci occuperemo di una torta salata davvero buona che farà la gioia di chi la assaggerà. Super deliziosa ed economica questa squisita torta salata pronta in pochi minuti ma che saprà davvero accontentare anche i palati più esigenti. Da antipasto o aperitivo, ma anche come piatto unico, adatta a qualsiasi occasione. Rustica e dal sapore deciso, ha ingredienti che possono piacere davvero a tutti.

Tutti gli ingredienti della nostra torta salata

Per preparare la nostra torta salata ci occorrerà:

1 rotolo classico di pasta sfoglia o di pasta brisé;

200 grammi di patate;

100 grammi di zucchine;

100 grammi di provola o similare;

50 grammi di pancetta affumicata a cubetti;

sale e un pizzico di pepe per darle un po’ di sapore in più.

Super deliziosa ed economica questa squisita torta salata pronta in pochi minuti

Semplicissima e veloce questa ricetta si presta anche a delle piccole variazioni dovute alle scelte personali. Come nel caso della cottura delle patate, uno degli ingredienti principali. Possiamo sia lessarle e poi eventualmente dare loro una scottata in pentola. Oppure metterle in padella o al forno e farle direttamente croccanti, dorate e con la crosticina. In entrambi i casi ricordiamoci poi che le patate andranno nel forno e quindi dovremmo comunque lasciarle non eccessivamente morbide. Procediamo quindi alla cottura delle zucchine, lasciandole poi raffreddare e aspettando che siano a temperatura ambiente prima di utilizzarle.

A questo punto prendiamo il nostro rotolo di pasta sfoglia e inseriamolo nella tortiera che rivestiremo con la carta forno. Effettuiamo i classici buchetti sulla base della pasta sfoglia con le punte della forchetta, ricoprendone invece la superficie con le patate. Controlliamole di sale e uniamo anche la provola, sempre tagliata a tondini. Per ultima, la spolverata finale di cubetti di pancetta affumicata, assieme a un’eventuale “pepatina”.

Inseriamo nel forno già caldo in modalità statica a 180 °, partendo con una ventina di minuti ed eventualmente aggiungendone in corsa altri 5.

L’abbinamento coi vini

Una domanda che sorge spesso spontanea è quella che riguarda l’abbinamento di vini e torte salate. Mentre d’estate la torta salata, mangiata anche fredda è piacevole con la birra o magari con un bianco mosso, d’inverno potremmo avere voglia di cambiare. Anche se nel nostro caso, con una torta rustica decisamente saporita, potrebbero starci dei bianchi come un Riesling del Trentino o un Franciacorta.

