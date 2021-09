Può capitare anche ai migliori di dimenticarsi di comprare il pane. Sono sempre di più le famiglie italiane che lo preparano in casa, ma solitamente chi va a fare la spesa tradizionale non lo dimentica mai. Oggi poiché lo troviamo in tantissime varietà, abbiamo davvero solo l’imbarazzo della scelta di cosa portare a tavola. Ricordando però di non abusarne, per quanto buono, perché il pane alza il livello glicemico alla velocità di una Ferrari. E, se per una volta abbiamo voglia di preparare qualcosa noi, abbiamo la ricetta giusta per i nostri Lettori. Dimentichiamoci per una volta del pane e affidiamoci a questa superba schiacciata velocissima da preparare. Stupiremo anche noi stessi con la semplicità e bontà di questa ricetta.

La schiacciata croccante super gustosa

Vediamo assieme gli ingredienti di questa schiacciata, i cui tempi di preparazione e cottura sono davvero veloci, mettendoci in tutto più o meno una mezz’oretta:

300 grammi di farina 00;

1 litro circa d’acqua;

mezzo cucchiaino abbondante di lievito per la preparazione istantanea di pane o torte salate;

una cipolla di Tropea;

un cucchiaino abbondante di sale;

una spolverata di origano;

olio extravergine.

Esiste anche una versione rossa, ossia con la presenza della passata di pomodoro, che, se fatta in casa, creerà una variante davvero gustosa della nostra schiacciata.

Se amiamo preparare in casa e vogliamo abbinare qualcosa di gustoso a questa ricetta, ecco a voi un piatto sfizioso e veloce, le polpettine di ricotta. Tornando invece alla preparazione, ecco le fasi:

laviamo la cipolla, tagliamola sottile e prepariamo un soffritto, che faremo indorare e rosolare;

Prendiamo quindi una terrina e inseriamo al suo interno la farina, il lievito e per ultimo il sale, cercando di fare in modo che questi due vengano in contatto per ultimi, per non annullarsi;

inseriamo quindi nel composto l’acqua, mescolando a filo, l’origano e la cipolla che potremmo anche ridurre a paté col mixer. In questa fase, se vogliamo utilizzare anche il pomodoro, è il momento di inserirlo, ma stando bene attenti che il nostro impasto rimanga morbido, ma non liquido;

prendiamo la teglia da forno, ungiamola e senza carta, disponiamo il nostro impasto in maniera uniforme nel forno preriscaldato. Azione importantissima questa, perché ci permetterà di rendere subito croccante la preparazione;

cuociamo a 180 ° per circa 25 minuti, utilizzando anche la versione grill per rendere ancora più croccante la nostra schiacciata.

