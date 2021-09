Se stiamo già pensando a come inaugurare nuovamente l’attività del nostro forno, ecco come stupire gli ospiti a cena con questa straordinaria torta salata con 3 ingredienti strepitosi. Noi italiani amiamo fare questa preparazione, che ha così tante varianti, da risultare comunque sempre piacevole. Un altro punto a suo favore è il fatto che la torta salata piace proprio a tutti, soprattutto ai bambini. E, quando organizziamo delle feste, chissà perché, il piatto della torta salata è il primo a svuotarsi. Senza considerare che pur utilizzando degli ingredienti magari calorici, sarà sempre più salutare una torta salata degli snack, delle patatine e dei prodotti industriali non propriamente benefici. E a proposito di preparazioni casalinghe, non dimentichiamoci di preparare le tigelle fatte in padella: economiche, gustose e artigianali. Potremmo servirle sia salate che dolci in un tripudio di gusto.

Gli ingredienti della nostra torta

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vediamo velocemente gli ingredienti che serviranno per cucinare una tradizionale torta salata da 6/8 persone:

2 uova;

1 peperone giallo e 1 rosso;

mezza cipolla;

250 grammi di formaggio spalmabile tipo Philadelphia;

2 zucchine;

un rotolo di pasta sfoglia per la preparazione di torte salate;

sale, olio extravergine, prezzemolo e uno spicchietto d’aglio.

A proposito di ricette, se abbondiamo di fantasia e amiamo le verdure ecco come preparare una splendida vellutata di verdure detossificante.

Come stupire gli ospiti a cena con questa straordinaria torta salata con 3 ingredienti strepitosi

Veniamo quindi alla nostra preparazione:

per prima cosa laviamo per bene sia le nostre zucchine che i peperoni, tagliandoli a listarelle e mettendoli in forno, o, in padella, con cottura a nostro gradimento; creiamo un soffritto con l’aglio, l’olio, la cipolla e il prezzemolo, aggiungendo quindi peperoni e zucchine e lasciando che si unisca il tutto per bene. A noi la scelta se sminuzzare le verdure o lasciarle così; prendiamo una terrina e inseriamo le uova assieme al formaggio, montando possibilmente con uno sbattitore elettrico; prendiamo quindi la nostra pasta sfoglia, adagiamola sulla teglia del forno, rivestita ovviamente di carta, e farciamo in maniera classica, con tutti i nostri ingredienti. Attenzione a controllare bene la salatura prima di procedere alla cottura; inseriamo nel forno a 180 ° per non più di una mezz’oretta, controllando che la crosticina sia dorata e croccante.

Ecco quindi come stupire gli ospiti a cena con questa straordinaria torta salata con 3 ingredienti strepitosi.

E a proposito di cotture, meglio usare il forno statico o quello ventilato ecco cosa vi suggeriscono i nostri esperti

Approfondimento

Ecco a voi un piatto sfizioso e veloce, le polpettine di ricotta