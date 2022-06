A ridosso delle ferie estive da programmare, in molti fantasticano sulla possibile scelta che faranno per sfuggire dal caos cittadino e dalla routine quotidiana. Sarebbe stupendo scegliere una meta dall’altra parte del Mondo, per vivere una settimana rilassati in qualche isola tropicale.

Mare da copertina e resort dove trovare la pace dei sensi e immergersi nei ritmi tranquilli di un piccolo paradiso. Esistono, infatti, dei luoghi meravigliosi, con clima caldo e panorami da togliere il fiato, dove progettare un viaggio sarebbe un sogno ad occhi aperti. Le mete più ambite, da questo punto di vista sono le famose Hawaii nell’Oceano Pacifico, le Fiji, Galapagos, oppure le Mauritius o Maldive nell’Oceano Indiano. Per arrivare in questi luoghi, oltre a molte ore di aereo, servono non pochi soldi per fare una vacanza top.

Sul podio delle bandiere blu per spiagge e mare da sogno questo Paese vicino l’Italia è ideale anche per una vacanza culturale

Prima di percorrere migliaia di chilometri, potremo progettare un viaggio vicino casa in un luogo a pochi passi dal nostro Paese. Da sempre meta per vacanze divertenti e spensierate, ma anche per scoprire una cultura molto simile alla nostra, la Spagna non lascia mai delusi. Soprattutto perché da Nord a Sud le differenti caratteristiche ci sbalordiranno, le bellezze architettoniche e la possibilità di vistare musei e attrazioni culturali non mancheranno.

In Andalusia, Granada è famosa per l’affascinante Alhambra, un palazzo con fortezza e giardini, risalente al 1232, in pieno stile islamico. Santiago di Compostela, rinomata per il pellegrinaggio, possiede una Cattedrale stupefacente che mescola stili differenti e il Monastero di San Martiño Pinario barocco, ricco di tesori. Per non parlare di Madrid, Barcellona, Bilbao, Valencia, Cordoba, Saragozza, città che dovremmo visitare almeno una volta nella vita.

La Spagna, però, si distingue anche da un altro punto di vista, è il Paese che ha ricevuto più bandiere blu. Un riconoscimento dovuto alla qualità delle acque e ai servizi offerti nelle località balneari.

La più premiata è la Spagna

Prima sul podio delle bandiere blu per spiagge e mare, la Spagna ne ha ricevuto più di 600, distribuite nelle varie zone, e quest’anno il numero aumenta. In cima alla classifica i comuni che hanno avuto più riconoscimenti sono Valencia, Andalusia, Galizia e Isole Baleari. Acque limpide, perfette anche per chi è appassionato di immersioni, spiagge attrezzate, vegetazione a ridosso della spiaggia e zone attrezzate ad arte. Tutto ciò che potremmo desiderare per passare le nostre ferie cullati dal mare in pieno relax.

Se stiamo pensando a quanto potrebbe costare la nostra vacanza, gli importi potrebbero essere decisamente interessanti, soprattutto se non scegliamo le località blasonate e resort di lusso.

Lettura consigliata

Premiata per il mare limpido e cristallino quest’incantevole isola è la meta perfetta per vacanze rilassanti a basso costo