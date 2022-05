Progettare le vacanze è un momento entusiasmante, che stimola la nostra curiosità, proiettando la mente già oltre confine. È importante saper organizzare al meglio tutto il viaggio. In questo modo la nostra partenza sarà più serena e potremo rilassarci senza essere stressati dalle spese di viaggio. Anche se ci sono vari trucchetti per risparmiare sui voli, infatti, anche scegliere la destinazione giusta è fondamentale.

Stabilire una meta non è proprio semplice, vorremmo visitare tutto il Mondo in una settimana, eppure dovremo optare per un solo posto, probabilmente quello che ci ispira di più ed è alla portata delle nostre tasche. Se vogliamo varcare i confini, senza allontanarci troppo dall’Italia, ci sono 3 luoghi incantevoli da tenere in considerazione per le nostre ferie estive.

Non solo mare e spiagge caraibiche rilassanti, per spendere poco basta organizzare una vacanza in questi 3 straordinari luoghi

Il Portogallo è uno Sato spettacolare che si dovrebbe esplorare da cima a fondo, dove i ritmi della vita non sono mai troppo frenetici e si respira una certa tranquillità.

Tra le varie città e zone meravigliose, a Sud troviamo la regione dell’Algarve, un “gioiello” baciato dal sole per molti mesi all’anno, e il suo capoluogo è Faro. Nonostante questa città sia battuta da tantissimi turisti, esistono zone più isolate e silenziose, dove trovare un poco di pace mentre rimaniamo sbalorditi dai paesaggi. Possiede 200 km di costa che cambiano aspetto, spiagge incontaminate, dune, rocce calcare a pochi passi dall’acqua e anche la zona più interna montuosa dove immergersi nella natura.

Molti paesi sono dediti alla pesca e non sarà raro mangiare in qualche piccolo ristorantino a conduzione familiare, spendendo pochissimo. Non perdiamo, poi, l’occasione di scoprire i borghi marinari tipici e colorati e Faro, una città ricca di storia e monumenti da ammirare.

Un’altra meta da tenere in considerazione per un viaggio eccezionale e a basso costo è Essaouira, città portuale del Marocco, a ovest di Marrakech. Potremo soggiornare a prezzi stracciati e vivere una vacanza senza preoccuparci delle eccessive spese. Tra le attrazioni più spettacolari, la medina che affaccia direttamente sul mare, tra le vecchie mura, torri e bastioni. Tanto affascinante e preziosa da essere Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, non rimarremo affatto delusi da questa città che riserva tante sorprese culturali.

Città d’arte

Non solo mare e spiagge caraibiche rilassanti, riusciremo a fare una vacanza economica anche in molte città d’arte, interessanti da diversi punti di vista.

A Sofia, in Bulgaria, il costo della vita è più basso rispetto all’Italia, per questo potremmo valutarla come possibile meta, inoltre è un vero capolavoro architettonico. Troveremo facilmente ristoranti e alberghi con prezzi convenienti, per non parlare delle offerte ottime che propongono alcune compagnie aeree. Da visitare assolutamente le chiese, gallerie d’arte, il museo archeologico e l’importantissima cattedrale Alexander Nevskij, simbolo della città.

Oltre queste 3 splendide mete, ricordiamo che anche l’Italia è piena di posti meravigliosi. La Sicilia, ad esempio, nasconde un mondo antico sotterraneo.

Lettura consigliata

2 mete per una vacanza economica per rigenerarsi e rilassarsi nel mare cristallino più 3 consigli per viaggiare spendendo poco