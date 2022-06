L’estate è sempre più vicina e cresce ogni giorno la voglia di andare in vacanza. Scegliere l’Italia come meta turistica ci assicura arte, cultura, paesaggi naturali da sogno e cibo fantastico. Ogni anno, turisti da tutto il Mondo affollano le nostre incantevoli città d’arte alla ricerca del bello, ma anche di spiagge e piccoli borghi. Per questo motivo, oggi suggeriremo un luogo davvero unico e perfetto per chi ama il mare. Qui non solo troveremo bellezze artistiche, ma anche spiagge incontaminate. Questo luogo si trova nel sud Italia, nella più grande isola del nostro Paese.

Panorami da sogno nella Sicilia occidentale

In provincia di Trapani c’è una delle mete siciliane più conosciute e amate per le sue spiagge. San Vito Lo Capo è un piccolo borgo marinaro incastonato tra pareti rocciose e promontori. La spiaggia di San Vito offre una vista spettacolare sul Monte Monaco e sulle tipiche casette bianche del borgo. Di fronte, una distesa di sabbia dorata e finissima che affaccia su un mare blu davvero da sogno. Poco distante da qui c’è la baia di Macari, una piccola insenatura perfetta per chi vuole vivere il mare e la natura. Il suo belvedere è uno dei luoghi più apprezzati, soprattutto al tramonto, momento in cui potremo perderci nei colori magnifici che questo luogo regala.

Chi vuole mangiare bene spendendo poco deve scegliere questo antico borgo marinaro in Italia dalle spiagge ampie e paradisiache

Per ammirare dall’alto San Vito Lo Capo, potremo raggiungere a piedi o in automobile la Piana dell’Egitarso. Da qui vedremo il faro, il borgo, le spiagge e il Monte Monaco. Se siamo fortunati, nelle giornate più limpide e terse possiamo scorgere anche Castellammare del Golfo. Oltre ai magnifici paesaggi naturali, a San Vito potremo vedere anche il faro voluto dai Borbone. Alto ben 43 metri, svetta sulla spiaggia dando al luogo ancora più fascino. Inoltre, per raggiungerlo percorreremo una piacevole passeggiata romantica. Infine, non possiamo non citare il Santuario di San Vito Martire, risalente all’incirca al XV secolo. Svetta tra le case bianche del centro storico e si affaccia su una piazza incantevole in tipico stile siciliano.

Specialità tipiche e dove trovarle

Oltre a spiagge ampie e paradisiache, chi vuole assaporare cibo tipico qui troverà moltissime specialità. Una su tutte è il couscous di pesce, piatto simbolo del trapanese. Consigliamo anche di provare la pasta con le sarde arricchita con mollica di pane, pomodoro e finocchietto selvatico. Non dimentichiamo lo street food che in Sicilia è parte della tradizione: le arancine e il pane cunzato ne sono due esempi. Infine, tra i dolci, lasciamoci rapire dal caldofreddo. Si tratta di una coppa di gelato con panna che al suo interno nasconde una brioche al rhum. Il tutto è ricoperto da una colata di cioccolato che rende il dessert davvero irresistibile.

Per chi vuole mangiare bene spendendo poco, inoltre, consigliamo, per lo street food, U Paninu e la Salumeria Enoteca Peraino. Per il pesce fresco invece facciamo un salto al Ristorante San Vito a Tavola, Dal Cozzaro oppure da La Zagara San Vito Lo Capo. Potremo mangiare pesce fresco con una spesa media compresa tra i 20 e i 30 euro.

Approfondimento

Castelli medievali, spiagge dorate e panorami mozzafiato in questa suggestiva città, ideale per andare in vacanza spendendo poco e mangiando bene