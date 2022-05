Ogni anno la Foundation for Environmental Education assegna la “bandiera blu “a dei luoghi balneari con determinate caratteristiche. Un comitato, in base ad alcuni criteri, stabilisce a chi conferire questo riconoscimento tra 48 Paesi nel Mondo. In base alla qualità delle acque del mare e di particolari requisiti delle spiagge si assegnano i premi.

L’Italia nell’anno 2019 possedeva circa 385 bandiere blu, ma il numero ad oggi è notevolmente aumentato. Sono infatti diversi i premi conferiti ai comuni italiani che si distinguono per il mare trasparente e puro. Chi non vorrebbe vivere una vacanza balneare e fare un tuffo tra le acque chiare e azzurre, lasciandosi alle spalle i pensieri e godersi le proprie ferie in pace? Se non vogliamo varcare i confini, però, potremmo approfittare per conoscere posti nuovi e meno battuti per sdraiarci al sole.

Premiata per il mare limpido e cristallino quest’incantevole isola è la meta perfetta per vacanze rilassanti a basso costo

Se il nostro obiettivo è allontanarci dallo Stivale, anche se di poco, per scoprire nuovi luoghi e culture, una possibile opzione potrebbe essere la Grecia. Un’isola spettacolare antica e ricca di storia, dov’è nata la filosofia e la democrazia, in antichità centro culturale e culla della civiltà occidentale. Ma non è solo un posto dove ammirare i resti archeologici, le acropoli, i teatri ed altri capolavori artistici, perché potremmo rimanere stupiti dal suo mare.

Sono parecchie le spiagge elleniche che potrebbero sbalordire alla sola vista, alcune sono più frequentate e famose, altre sono più tranquille e meno conosciute. Sembra essere tra le Regioni con più bandiere blu, oltre 500 le spiagge meglio attrezzate con le acque paradisiache.

Premiata per il mare limpido e cristallino quest’incantevole isola propone diverse alternative dove passare le proprie vacanze, lontano dall’Italia. Tra i luoghi degni di nota Rodi, Creta, Cefalonia, anche gli arcipelaghi come le Sporadi e Cicladi.

Le spiagge più belle

Non avrà nulla da invidiare al mare caraibico e incontaminato Ikaria, a 19 km da Samo. È poco turistica e non tutti la conoscono, infatti non è proprio una passeggiata arrivarci, dovremo percorrere un sentiero abbastanza difficoltoso.

Sabbia fine e bianca e una visuale straordinaria a Toroni, a Sithonia, una spiaggia lunghissima dove passeggiare in riva al mare. Per chi vuole vivere un poco di movida, sono diverse le attrazioni a pochi passi dal mare, inoltre i costi per soggiornare sono davvero vantaggiosi.

Tra i lidi premiati c’è anche Ladiko, una baia pittoresca, accogliente e ben attrezzata, dove rigenerarsi nelle acque limpide. Infine, colori da copertina caratterizzano mare e sabbia di Kastraki Beach a Naxos, un vero paradiso libero decisamente poco affollato e vivibile.

