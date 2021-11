Ognuno di noi perde quotidianamente del tempo davanti all’armadio e allo specchio. Prepararsi per uscire, infatti, è un’azione a volte fatta di continue prove.

Tutti, al di là dell’occasione, cercano di presentarsi al meglio. Dunque è fondamentale vedere cosa ci stia bene, ad esempio conciliare gli orecchini al taglio di capelli in modo equilibrato.

Ogniqualvolta si debba scegliere cosa indossare e come, questo risulta particolarmente impegnativo, tanto più considerando che bisogna anche saper valutare cosa stia bene assieme e cosa no.

In particolar modo, è necessario saper combinare bene i colori tra loro, sia degli abiti che degli accessori.

Basta pacchiani abbinamenti di colore nell’outfit con questo infallibile metodo degno dei più grandi stilisti

Potrebbe trattarsi perfino di bellissimi indumenti, ma quando i loro colori non funzionano insieme il nostro look diventa fallimentare. Più che accurati ed eleganti, appariamo scialbi e kitsch.

Ciò inficia anche la nostra autostima, infatti potrebbe renderci più insicuri. Sapersi valorizzare e presentarsi in modo impeccabile è importante e ci fa sentire meglio.

Sicuramente combinare i colori del nostro armadio in modo corretto non è sempre facile. A volte è scontato, ma alcune cose davvero non sapremmo come abbinarle.

In realtà, esiste uno strumento che ci semplifica la vita. Artisti e designer lo conoscono bene, a volte sicuramente l’abbiamo visto anche noi ma senza soffermarci sul modo di utilizzarlo.

Stiamo parlando del Cerchio di Itten, che prende il nome dal pittore Johannes Itten, che l’ha inventato.

Di cosa si tratta e come funziona

Il cerchio di Itten è una raffigurazione dei principali colori. Al centro vi sono i colori primari: giallo, rosso e blu. Attorno agli stessi vi è un esagono con i colori secondari che ne derivano. A racchiuderlo, un cerchio che riprende i colori dell’esagono e vi aggiunge i terziari, cioè quelli derivati da ulteriori mescolanze.

La raffigurazione è facilmente rinvenibile su Internet e possiamo servircene sapendone la teoria alla base. Ogni punta dell’esagono indica uno spicchio di tonalità derivate sul cerchio. Queste sarebbero tra loro combinabili per ottenere un abbinamento sobrio ed equilibrato.

Allo stesso tempo, però, ogni colore appartenente al cerchio si associa bene anche con quello al punto opposto della circonferenza. Quest’aspetto ci potrà fungere da utile guida per abbinamenti di colore più audaci ma comunque funzionanti tra loro.

Quindi, basta pacchiani abbinamenti di colore nell’outfit con questo infallibile metodo degno dei più grandi stilisti. Con una veloce sbirciata saremo in grado di sapere quali colori stanno bene assieme e quali no, ottenendo, così, un look davvero chic e curato.

